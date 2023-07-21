自癒係...｜精神科醫生話你知　良好溝通促進患者康復

精神科醫生話你知，康復者家人及朋友如何促進患者康復？

隨著對精神健康的關注提升，家人陪伴患者求診的情況也越來越普遍。然而，家人往往不知道如何有效地與患者溝通並給予支援。

良好的溝通技巧對於患者的康復至關重要，家人或朋友可以透過聆聽和理解來幫助患者渡過難關，共同促進患者的康復。 香港心理衞生會 教育及預防小組委員會委員 黃璐璐醫生(精神科專科)

在精神科領域中，高情緒表達（High Expressed Emotion)簡稱高EE 是指家人或照顧者對精神科患者的相處方式和態度，包括批評(Criticism)、敵視（Hostility）和情感過度投入（Emotional over- involvement）。研究指出，高EE的環境會增加精神分裂症、飲食失調和情緒病復發風險 ，因此避免高EE溝通方式是有益於患者康復的。

當家人或朋友面臨情緒困擾時，建議「多聆聽少說話」，盡量用簡單易懂的方式溝通，給予支持和理解；「多鼓勵少批評」，用關心接納、非批判性的語言引導患者說出問題，並保持耐心給予鼓勵；「多學習多求助」，患者及家人可以多學習相關疾病資訊，當遇到困難時應主動求助。

良好的溝通技巧對於患者的康復至關重要，家人或朋友可以透過聆聽和理解來幫助患者渡過難關，共同促進患者的康復。

撰文/作者: 香港心理衞生會 教育及預防小組委員會委員 黃璐璐醫生(精神科專科)