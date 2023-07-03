自癒係..｜放工仍然諗返工　好攰但係瞓唔著？靜觀幫到你

靜觀減壓課程創辦人 - Jon Kabat-Zinn。（網上圖片）

甚麼是靜觀？

「靜觀」是指有意識地、不加批評地、留心從當下此刻升起的覺察，從而了解自己，培育智慧與慈愛。 靜觀減壓課程創辦人 - Jon Kabat-Zinn

靜觀的作用 ？

靜觀的作用主要有四種，包括改善身心健康 、緩解情緒上的痛苦 、增加抗壓能力及促進自我了解。

靜觀如何改變我們的思維模式？

靜觀能啟動我們大腦另一思維模式，即啟動「同在模式」being mode ，而非「行動模式」doing mode ，令我們避免在生活中過度的自我批判，落在情緒思想反芻不休的旋渦中；相反，靜觀能讓我們活在當下，享受當刻的感受，讓我們重掌快樂的使用權。

「行動模式」Doing mode 及「同在模式」being mode的兩大概念

「行動模式」Doing mode 及「同在模式」being mode的兩大概念。

「行動模式」Doing Mode

「行動模式」Doing Mode顧名思義，是以結果為目標(To get things done)、把事情做好的思維模式。此模式有利我們的大腦一直處於思考狀態，協助我們完成生活中各樣的大小事情。行動模式涉及大腦計劃、評估、解難的工作，在目標或期望下，讓我們想辦法達成它們。

「行動模式」Doing Mode。

「同在模式」Being Mode

「同在模式」Being Mode是感受事情的思維模式，一般在進行不同的放鬆活動時的模式，如聽音樂的時間。「同在模式」讓心和思都放在每一個當下的經驗，沒有特定追尋的目標，能讓人專注觸感及感受。就如欣賞美景時，我們的目光放在當下感受，而非分析美景的顏色和構圖。

「同在模式」使人放下批評、評價，以好奇心覺察四周的環境及感受。這種模式讓我們更有彈性地面對生命中時刻出現的變化。

「同在模式」Being Mode。

大腦一般都能讓我們依著不同的需求，而轉變到不同的思維模式。但問題在於，假如你在聽音樂時，仍滿腦子工作事務並細想計劃的細節，此刻的大腦仍被行動模式主導。而過多或不合適的行動模式，會消耗更多大腦的能量及令人不能專注當下的情況，做成「大腦熄唔到機，不斷load緊野，停唔到」的情况。

因此健康的思維模式應該是兩者皆有，並且在對的時間發揮功效。

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如果單用行動模式，大腦只會令我們專注在目標；一旦不能達標，便容易出現挫敗感。當大腦疲勞時，若行動模式仍習慣主導及活躍，這不但影響效能，更影響大腦的能量，加上他不能處理內在的感受及個人經歷，痛或其他身體觸感，這反促進過度思考一些不在我們能力範圍可以處理的事，可以令事情更糟。

因此大腦思維系統，要適時懂得轉換行為模式到同在模式，我們可以透過不同的活動幫助思維模式轉變，而靜觀練習皆獲實證研調證實能達到此功效。

Reference：The Difference Between Being and Doing By Zindel Segal

文章來源：香港心理衞生會社區教育部