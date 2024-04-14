白日之下｜改編多宗真實事件　天台沖涼燒賣送飯院友離奇死亡

香港社會寫實電影《白日之下》，於第四十二屆香港電影金像獎，以16項提名的強勢姿態入圍，最終不負眾望成為大贏家，橫掃三個演技獎項。電影由簡君晉執導，余香凝、姜大衞、林保怡、梁雍婷、周漢寧、胡楓、陳湛文、寶珮如及龔慈恩主演。



故事結集多宗香港曾發生的真實慘案進行改編，包括多篇《香港01》的獨家偵查報道。電影創作之時，導演和編劇找到2015至2016年報道多宗「殘疾院舍黑幕」、先後擔任《明報》首席記者及《香港01》偵查組採訪主任的蔡傳威，和《香港01》偵查組記者龍婉琪、勞顯亮做資料搜集。



香港電影《白日之下》由簡君晉執導，余香凝、林保怡、姜大衞、梁雍婷、周漢寧等主演。（《白日之下》電影劇照）

林保怡於《白日之下》裡飾演院舍院長章劍華一角，角色設定在電影中相當負面及令人反感，作為社會性寫實作品，導演亦參考不少香港曾發生的院舍涉嫌虐待長者與涉嫌性侵院友的新聞資料，其中不少真人真事比劇情故事更駭人聽聞，包括2014年〈康橋之家院長涉嫌性侵智障女案〉，報道揭發事件時轟動香港社會。以下便跟大家總結，電影中所涉獵的幾宗真實個案。

林保怡於《白日之下》裡飾演院舍的院長。（《白日之下》電影劇照）

2015年5月

劍橋護老院長者天台遭脫光等沖涼

2015年5月，《明報》揭發大埔安老院舍「劍橋護老院」的長者院友遭脫光，在天台露天等沖涼。原來社會福利署（社署）巡查過涉事院舍過百次，五年內收到12個投訴，但從來無被檢控。事件曝光後震驚全港，該護老院部份樓層不獲續牌，重案組亦調查。

2015年《明報》揭發大埔劍橋護老院長者遭脫光，在天台露天等沖涼。時任《明報》偵查組首席記者蔡傳威，在新聞教育基金會書籍《獨家新聞解碼2》中，分享採訪心得。蔡傳威及後加盟《香港01》，擔任偵查組採訪主任。（新聞教育基金會網站）

寶珮如於《白日之下》飾演的芳姐，是院舍虐老的幫凶，態度惡劣，親手幫一眾老人家「沖涼」。（《白日之下》電影劇照）

2016年5月

01偵查直擊老人院明目張膽聘用黑工

2016年《香港01》創刊，當時負責報道的《明報》偵查組首席記者蔡傳威，轉至《香港01》擔任偵查組採訪主任，與同事一同探討「劍橋事件」一年之後，院舍有無改善。

時任《香港01》偵查組記者龍婉琪，在2016年採訪多宗院舍黑幕的報道，她曾到十多間院舍明查暗訪，揭發黑工、虐待、離奇命案等問題。（蘇煒然攝）

時任《香港01》偵查組記者龍婉琪以及其他同事，到全港各間院舍明查暗訪，尋找新聞線索。龍婉琪說：「他們的衣食也不及大家平時所想的，例如像電影那樣，吃燒賣飯，我們刊出一系列報道後，再收到不同報料。」

2016年5月27日，《香港01》獨家報道，「木蘭護老院」涉聘用黑工，扮探親被入境處帶走。（香港01）

2016年5月，《香港01》刊出獨家報道，發現九龍城「木蘭老人院」明目張膽聘用雙程證黑工，黑工不諳粵語，與院友無法溝通，每幾個星期就換人。記者調查期間跟遇到入境處到場調查，黑工自稱是家屬，面對執法人員調查支吾以對，最後被捕。

《香港01》偵查組及港聞組記者，2016年殘疾院舍黑幕系列，獲得第21屆人權新聞奬特寫組大獎。時任採訪主任蔡傳威（右三）與部份參與報道的記者合照。（資料圖片 / 羅君豪攝）

2016年6月

調查「國寶之家」長期綑綁院友、燒賣當正餐

2016年8月，《香港01》刊出獨家報道，揭發私人殘疾院舍「國寶之家」，有院友遭長期綑綁，有院友因疏忽照顧被灼傷，院友的正餐只是食燒賣、青菜、白飯，社署發出過五封勸喻信。

2016年6月28日，《香港01》刊出殘疾院舍「國寶之家」偵查報道，揭發有院友被長期綑綁，燒賣當正餐。（香港01）

周漢寧在《白日之下》中，不時被看護虐打，又被院長綁起。由於角色沒有對白，周漢寧表示在演繹時有難度。（《白日之下》劇照）

2016年8月康橋之家少年墮樓亡

報道刊出後，《香港01》收到更多關於院舍涉嫌虐待的線報，包括葵涌殘疾院舍「康橋之家」。2016年8月23日，「康橋之家」一名14歲患有自閉症的男童離奇墮樓，但記者揭發原來這已是八個月內第六宗命案。

龍婉琪當時接獲線報，開始深入調查「康橋之家」。她說：「發現八個月內六人離奇死亡，我們開始做不同的事實查核，可能要找家屬，要找社署、找消防，用不同渠道去印證事實的真偽，形成了這個系列的殘疾院舍報道。」

戲中環境惡劣，但有到過現場的記者龍婉琪表示，現場比銀幕所見，惡劣十倍。（《白日之下》劇照）

然而受害人家人並無放棄，而是堅持用法律的途徑追討，透過民事索償134萬元，直至今年3月25日，終獲法庭裁定勝訴，受害人可獲119.4萬元賠償，而其中七成，即約83.5萬會由張健華承擔。

林保怡在電影《白日之下》中，飾演院長章劍華。（《白日之下》電影劇照）

余香凝在戲中訪問林保怡飾演的院長，是《香港01》其中一個會議室。（《白日之下》電影劇照）

01娛樂生活編採部實地拍攝 無損新聞部獨立運作

《白日之下》亦在香港01娛樂生活編採部取景，與新聞部格局大致相同，而當時新聞部在另一樓層，確保新聞部編採能獨立運作，新聞材料保密不受影響。

（《白日之下》劇照）

「我很希望可以在一個實際的報社裏拍攝，但無論我們美術團隊幾厲害，要呈現一個真實的報社都很困難。最後機緣巧合下接觸到香港01公司，也願意場地贊助，給了兩日時間我們，在娛樂組那一層任我們拍攝，給了很多支援我們，才做到報社的實感。」簡君晋說。