九龍城寨｜香港3日票房破千萬　《維和防暴隊》內地奪冠輸口碑

電影《九龍城寨之圍城》於5月1日，香港內地同日上畫，不單止開畫票房已極速衝破500萬，更成為近8年來，香港電影開畫日票房總冠軍，是歷年來香港電影開畫日票房第2位。而截止昨日（3/5），電影上畫3日，香港已極速破千萬，而內地更大破2億人民幣，成績令人鼓舞。雖然在內地，總票房僅次於《維和防暴隊》，不過從內地網民的討論可見，《維》似乎是贏票房輸口碑，未知呢個頭威可以撐幾耐。



《九龍城寨之圍城》在香港上畫3日，已極速破千萬。（網上圖片）

《九龍城寨之圍城》昨日下午已順利破2億。（網上圖片）

電影《九龍城寨之圍城》上映前的優先場，口碑不絕，故早已預料在港票房會大有作為，但斷想不到上畫3日，只有一日是假期的情況下，都已迅速破千萬，非常厲害。而電影亦於5月1日同步在內地上畫，首日有點映場（優先場）累積的數字，輕鬆破億。但同樣意想不到，可以短短兩日多少少的時間，便衝破2億，可喜可賀。

林峯在戲中表現一直獲讚。（電影《九龍城寨之圍城》劇照）

其實《九龍城寨之圍城》在內地排片量上，一直未及兩部內地電影《維和防暴隊》及《末路狂花錢》，就以5月3日的排片量計，《維和防暴隊》（24.1%）、《末路狂花錢》（20.7%），而《九龍城寨之圍城》就只有12.6%，所以票房上兩片都佔優。截止5月4日下午1時，票房三甲(未計動畫作品)分別是《維和防暴隊》（3.27億人民幣）、《末路狂花錢》（2.79億人民幣），而《九龍城寨之圍城》（2.49億人民幣）。

截止5月4日下午1時，票房三甲位置(未計動畫作品)。（網上截圖）

網民指選角就太耍帥欠英雄感。(《維和防暴隊》劇照)

雖然暫時落後，但差距甚少，而且今日開始，《九龍城寨之圍城》的排片量亦微升至13.7%。而最重要是風評方面，《維和防暴隊》似乎是贏票房輸口碑，不少內地網民都指《維和防暴隊》拍出的場面相當可觀，但劇情單薄，甚至有抄襲林超賢導演的《紅海行動》之嫌，但角色描述欠奉。

而且電影想營造中國是國際維和部隊形象，但選角就太耍帥欠英雄感，而且有網民覺得黃景瑜跟王一博似一直在搶戲，黃景瑜更只懂大喊大叫。而女角鍾楚曦方面，有說妝化得太濃，跟劇情及場景不附。可見《維和防暴隊》維和到非洲暴動，維和不到網民的嘴炮，而日後的票房走勢亦暗藏不可抗力的隱憂。