九龍城寨︱若拍前傳考慮加入謝霆鋒　古天樂有意保育場景開放參觀

香港動作電影鉅製《九龍城寨之圍城》，自五一黃金檔期上映至今，10日內港澳票房收穫超過3300萬元，成為本年度最受歡迎的港產片之一。為答謝觀眾熱烈捧場，今日（11日）主創團隊監製莊澄、葉偉信、導演鄭保瑞攜同古天樂、任賢齊、林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤、張文傑、喬靖夫、張松枝及童星王尹菁（魚蛋妹）等一眾主演，出席特別答謝場，與觀眾於IMAX影院中見面互動，吸引各位主演的粉絲到場，全院滿座！

古天樂攜同任賢齊、林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑、伍允龍及「魚蛋妹」王尹菁等，出席謝票場與全院觀眾合照。（梁碧玲 攝）

主演《九龍城寨之圍城》的男主角古天樂與林峯，在謝票後接受傳媒訪問，「過幾日我哋都要飛去康城做宣傳，當晚會做（歐洲）首映，佢哋四個（林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑）、加埋我同導演、監製（莊澄、葉偉信）。因為香港電影有成十幾年冇入過競賽影展，所以好期待。」古天樂亦表示自從主演作品《黑社會》後，相隔多年未有出席康城影展：「我自己都十幾年冇出席過康城，想睇下嗰邊變成點。」即將出發的林峯亦表示大感期待：「未去過呀！當然好期待，參演嘅電影第一次可以去到康城！」

古天樂受訪時表示自《黑社會》上映時赴康城參展後，十多年未有去過康城影展。（梁碧玲 攝）

有指《九龍城寨之圍城》開拍時，林峯飾演的角色陳洛軍曾考慮由謝霆鋒飾演，古天樂被問及邀請謝霆鋒參演前傳的可能性時，回應時表示將視乎作品票房，最重要希望觀眾支持香港電影。

對於早前謝票活動期間，伍允龍示範寸勁期間被熱情觀眾推跌，古天樂回應事件時表示：「我覺得盡量唔好太多身體接觸嘅，王九個角色太受歡迎，我諗佢喺街都要自己小心啲！」至於當時在場的林峯，亦表示：「其實有嚇親嘅，大家本來諗住同大家有多啲接觸，可能嗰位觀眾太投入啦。」

早前謝票活動期間，伍允龍示範寸勁期間被熱情觀眾推跌。（影片截圖）

《九龍城寨之圍城》電影場景成為上映後討論重點之一，談到保存九龍城寨場景，古天樂表示：「因為個地方係租嘅，但係我呢兩年都覺得呢個地方保存落嚟，可以做旅遊景點，畀人嚟睇下香港以前係點。」更揚言若有續集則會爭取保留搭景：「如果票房好有第二集，搭返個景出嚟，可以同政府商量下，保留個景畀人參觀！」

古天樂表示若《九龍城寨之圍城》拍攝續集，將與政府商量爭取保留場景。（梁碧玲 攝）

至於近日由古天樂發起推行的「新晉編劇學徒計劃」，古天樂表示計劃廣受歡迎：「都差唔多有十幾間電影公司參與，呢個計劃好好，可以畀一班新嘅編劇入去電影公司裡面跟導演實習，入去電影公司都可以知道裡面個流程、要知道成個運作。我覺得呢個計劃比以往更加落地，畀班新嘅編劇可以入去實戰。」至於計劃未來推行的方向，古天樂表示希望能夠延續：「我希望可以持續性，有多啲新嘅編劇出嚟，因為我覺得依家年青一代新嘅思維先係最緊要。」

古天樂近日發起「新晉編劇學徒計劃」，希望培育新一代編劇入行。（梁碧玲 攝）

魚蛋妹淡定現身謝票

在《九龍城寨之圍城》飾演「魚蛋妹」的童星王尹菁，與一眾大明星出席謝票場，更手捧心心氣球，與林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑合照，被問到心目中覺得最靚仔的哥哥時，菁菁露出害羞的笑容，未有作出表示。王君菁於謝票後接受傳媒訪問時，透露首次出席謝票的感覺：「會有少少緊張，但係我都好開心、好興奮！」作為劇組年紀最細的演員，菁菁亦感謝拍攝時各位的照顧：「大家都好照顧我，猶其係林峯哥哥。佢會同傾計、同我玩下。」

「魚蛋妹」王君菁手抱心心氣球，淡定現身與古天樂、林峯、劉俊謙等演員一同謝票。（莫匡堯 攝）

為《九龍城寨之圍城》謝票後，「魚蛋妹」王尹菁更手捧氣球，與林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑等合照。（梁碧玲 攝）

談到拍攝《九龍城寨之圍城》的點滴，王尹菁笑言：「第一次見到咁多明星！好開心！」至於戲份裡目睹魚蛋妹媽媽的死狀，菁菁表示演繹情緒反應並不困難：「其實好簡單，導演全部都會教我點做、好關心我，會容易好多、冇咁驚！」同場戲份中，飾演龍捲風的古天樂全程帶着點燃香煙，幕後花絮更見古天樂移開香煙的細心舉動，與菁菁之間互動非常有趣，菁菁表示拍攝時其實感到難受：「有少少辛苦，因為我好少聞到煙味，喺條街到我都會避開。（留意到古天樂的微細舉動？）覺得佢好窩心、好好人！」正在就讀小學四年級的菁菁，表示目前亦有接拍電影與電視劇，同時亦兼顧學業發展。

「魚蛋妹」王尹菁直言演出喪母一幕並無難度，全因鄭保瑞導演的指引與關心。（梁碧玲 攝）