九龍城寨｜佛誕日推「改邪歸正」謝票　網民笑勸朱栢康︰請定保鑣

電影《九龍城寨之圍城》上畫以來氣勢如虹，截止今日（14/5）下午3點，票房已收$4,600萬，而且觀眾更開始自發地二刷三刷，戲中不少演員都成功被看見。而電影公司都好識得宣傳，繼早前母親節安排「魚蛋母女」謝票後，聽日佛誕假期，就專登安排戲中兩大惡人王九（伍允龍 飾）及九索（朱栢康 飾）參與「改邪歸正」謝票場，跟觀眾見面。其中首次參與謝票的朱栢康更成為一大亮點，在戲中對「魚妹媽」的惡行都睇得觀眾把幾火，見有機會見到佢，都笑住留言︰「請定保鑣好喎！」



朱栢康在戲中打死「魚蛋媽」，行為令人髮指，結果被「城寨四少」打到變紙巾。（《九龍城寨之圍城》劇照）

明天佛誕假期，電影公司專登安排戲中兩大惡人王九（伍允龍 飾）及九索（朱栢康 飾）參與「改邪歸正」謝票場，跟觀眾見面。（網上圖片）

在《九龍城寨之圍城》中，「魚蛋媽」為性工作者，更染上毒癮，最終更被同樣有毒癮的男友九索（朱栢康 飾），為爭毒品吸食而失控打死，再陳屍後巷至被魚蛋妹目擊，整個情節看得觀眾髮指，最後「城寨四少」自發去教訓朱栢康一幕可謂大快人心，一句︰「打到佢變紙巾！」更成為金句。

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而網上更有兩段「魚蛋媽」被刪戲份公開，包括餵囡囡食飯時毒癮發作，而且幫朱栢康還錢時反被他打。觀眾事後見到「魚蛋媽」真人亮相後，都打得落手，難怪有網民笑稱，真係要打到朱栢康變紙巾。

不過觀眾見到有朱栢康都相當興奮，啲留言更相當搞笑，「朱康請定保鑣好喎！」、「今次重點保護朱栢康」、「要戴定朱古力同毛巾」似乎大家都準備好入場「招呼」朱栢康。而電影公司更於15/5起推出另一批角色明信卡，全屬客串及配角角色，當中包括郭富城飾演「殺人王」、喬靖夫飾演的「阿七」、「魚蛋妹」，連朱栢康飾演的角色都有份，更令大家終於知道，原來朱栢康個角色叫「九索」。