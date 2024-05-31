專訪｜葛民輝覺香港變態但冇移民打算：冇貢獻又攞人福利有啲茅

葛民輝（阿葛）近年參與不少本土的小品製作，如：《陰目偵信》、《夜校》、《填詞L》等，常常與年輕班底合作，近日又主演了關注虐老主題的短片《垃圾》。他笑說自己根本不是刻意為之，只是《九龍城寨之圍城》製作人不會想起他，但冇預算的導演、監製卻常常找他拍膊頭。阿葛接受訪問時談到自己絕少拍合拍片的原因，更分享自己對移民的看法，除了為菠蘿油、奶茶外，也直言：「你從來冇喺嗰個國家冇貢獻過，但係又無啦啦想去人哋國家享受人哋嘅福利，我又覺得茅咗啲。」

場地：美樂照相館



葛民輝近日拍攝了麥婉欣導演執導的短片《垃圾》，以關注虐老為主題，又是一部冇Budget的作品。（梁碧玲攝）

揚威海外奪男配角獎：有冇獎金㗎？

訪問前幾日，阿葛正正憑《垃圾》獲得了「美國洛杉磯獨立短片獎最佳男配角銀獎」，他說：「你有冇幫我查吓，呢個獨立短片獎參賽入面嗰啲，可能有昆蟲交配紀錄片、獅子捕獵野豹嘅情況，同埋有劏車場、環保污染、氣候暖化，南極啲海獅浮喺水，然後得我係人嚟嘅，終於我就得咗呢個獎項，但係有冇獎金㗎？」導演麥婉欣表示只得獎狀、獎杯，他聞言即笑說：「唔係啩？即係又係亞加力嗰啲，畀啲誠意，美金我都收㗎！」阿葛對虛名睇得好通透，認為短片攞獎純粹是因為故事、導演和女主角馮素波（波姐）的功勞，謙稱：「人哋LA鬼識我咩！我個人得，一早幾十年前攞咗啦。」

訪問期間，麥婉欣導演向葛民輝遞上獎狀，他形容好像小學畢業。（梁碧玲攝）

阿葛笑問點解冇獎金，又說拍親長片都冇獎；但麥婉欣導演就表示，其實這套片是從百幾條多個國家的短片中脫穎而出。（梁碧玲攝）

近20年屢拍冇Budget製作 懷疑自己時運低

上次訪問波姐時，她說導演交出劇本後，還未等她答應就已離去，自己半推半就下便答應演出，而阿葛竟謂：「我劇本都冇呀！」與麥婉欣相識多年的他，稱對方為「江湖大家姐」，一聽到對方話「有單嘢」已經知對方想怎樣，「由識佢到現在，冇一單嘢係有Budget㗎嘛，個命係咁坎坷㗎佢，還是佢硬係要搞到自己咁坎坷先創出個未來呢？麥導演就話，你有冇聽聞過有啲NGO組織，係會關注虐待老人家嘅事件。我話係喎，一個唔覺意，到我哋㗎喇喎，俾人虐待向邊個尋求庇護，求助呢？心裡面打個底，點都要應㗎喇呢個機。」基本上他聽到一句「冇Budget」後，已什麼都聽不入耳，懷疑自己是不是時運低，或是遲了攝太歲，無奈表示：「乜嘢《九龍城寨之圍城》又唔關我事，圍剿嗰啲就關我事！」

阿葛直言，自己合作的班底常常說冇Budget，但次次未做完嘢都慶幾次功，問大家：「係咪好邪呢？」（梁碧玲攝）

阿葛表示幸好與這個團隊合作很高興，整個片場的風氣都跟過往不同，今次合作的班底居然盡是文青、哈比人、「塞豆窿」，個子小小已在片場內搬搬抬抬，他問：「發育完未㗎你哋？」他說上一代片場的工作人員常常似要「開片」，但如今卻是文青，他與團隊互相感染，「成班圍威喂，有時好似足球員，我假設我係朗拿度，踢開英超，突然間去到非洲，冇著鞋嘅小朋友，成班塞豆窿一齊踢，個感覺又唔同。」講到阿葛近年接拍的《陰目偵信》、《夜校》、《填詞L》都是低成本的小品，與年輕班底合作，原來只是神推鬼㧬？他謂：「我懷疑近來係瀨咗啲嘢，中咗啲降頭，冇理由2000年之後，第一次由谷德昭開始，『拍硬檔呀！』唔知點解有Budget就唔見諗起我，冇Budget就諗起我，我呢20幾年嘅星運好似開善堂咁。」

阿葛懷疑這班新一代工作人員入了邪教，笑說：「『有冇budget㗎？』我哋其實就冇，不過就有啲外賣Coupon畀你，食兩個包啦大家。嗰件事係，咁都得嘅大家？幾神奇喎，有時大家咁樣感染個世界。」（梁碧玲攝）

老漢夏夜推梳化 劇組貼心安排導具竟弄巧反拙

阿葛說，很多人以為他已息影，但明明自己日日在家裡練習喜怒哀樂表情，還鑽研反眼、扮死屍、嘔血的演技，結果卻派不上用場，就連拍《垃圾》時導演都叫他收起這些演技，他說：「佢話我約你嚟推嘢㗎咋，你係一個老漢推梳化，OK，明，就係咁㗎咋。好唏噓㗎我哋嘅人生，反而咁樣會得到一個獎囉。」講到與波姐在炎夏晚上拍攝推梳化上斜的戲碼是否很辛苦，他說雖然劇組為了方便演員，在梳化底裝了幾個轆，但反而弄巧反拙，「落緊斜又好，上斜路又好，佢會跣。我又要畀波姐做戲，我要扮推，其實係煞停佢，嗰吓好易內傷㗎！」

這幕推梳化戲，雖然劇組好心裝了幾個轆在梳化底，但對他而言是「唔整好過整」。（劇照）

講到戲中與波姐的萍水相逢，阿葛說自己就是一個唔好彩、衰八卦的夜歸巴士司機，衰多口𢲡屎上身，心想：「多咩事呢？返去瞓覺咪好囉，嗰時3點，而家搞到你天光，魚肚藍，仲要攝埋張員工卡請波姐喺筲箕灣搭免費巴士返去北角碼頭開工，所以做男人唔好八卦！」（梁碧玲攝）

為人父母採取朋友心態 忌擺款八卦

《垃圾》中，岑珈其飾演阿葛的兒子，婚後移居英國落地生根，而他自己就在香港孤苦伶仃繼續揸巴士，臨近退休年齡，又沒什麼細藝。現實生活中育有一子的阿葛，坦言現時宇宙不同了，社會有很多恐怖血案，自己都不敢做個太八卦的老竇，「郁啲無啦啦批咗個頭落嚟，掉落海，幾恐怖，做老竇老母好驚！所以唔認做老竇，唔認做老母，一個唔覺意佢Short起條筋批你個頭藏屍，無啦啦擺咗喺湯煲裡面，何苦呢？」因此他對兒子都採取朋友心態，「Yeah！Yo！Give me Five！盡量啦唔好『敦』起個款，亦都唔應該『敦』起個款，朋友咁就最好。（你同個仔都係咁？）最好啦，你管得佢咩？我細個嘅時候我都唔想個老竇管，我聽到都扮聽唔到，轉頭已經同Peter打茄輪，叫你聖誕節唔好去咩Party，咁咪話『我去Mary屋企過夜， Merry Christmas咋嘛！』轉個頭咪去咗東涌、度假屋嗰啲囉。」

作品中探討虐老問題，阿葛覺得以前都有虐老、虐兒等個案，但當時人們不當一回事，會覺得：「打仔咋嘛，冇乜嘢嘅；打老婆咋嘛，冇乜嘢嘅！」隨著年代不同，人們才發現原來會有相關部門處理這類問題，受害人知道可以求助。（劇照）

阿葛認為，十幾歲反叛期的時候，為人子女者總不知天高地厚，覺得自己最大，但廿幾歲開始懂得欣賞父母付出，他希望大家都學識回頭望，別當家人是「老奉」。

兒子工作四圍飛 相隔兩地反而見多咗

現實生活中，阿葛的兒子曾出國留學，現時已出來工作，問到可有像戲中兒子般移民，他透露對方不是返一般文職寫字樓工作，但要在亞洲區各地飛來飛去。不過對他而言，現在全球一體化，搭程機去美國三藩市，就仿如80年代搭程車入新界探親戚一樣。他表示：「好多時啲人兩地相隔唔會再覺得咁陰公豬，反而你喺第二度仲見佢多咗，成晚就喺度FaceTime，好似CCTV，以前同屋住，樓上樓下都冇見佢咁多，而家Zoom，長期開住個Cam，反而仲見得密咗。」

阿葛的兒子工作要四圍飛，但他覺得這個年代，相隔兩地用FaceTime見面，反而比一齊住的時候見得仲多。（梁碧玲攝）

與家人相處忌畀意見 一味附和配合：千祈咪支配

講到曾否跟家人商量過移民問題，他即說：「千祈唔好商量！你又犯規喇！你第時做人老婆，千祈唔好，唔係商量，乜都扤頭，『喂好喎！Yeah！Brillant！畀兩個like你！你諗咗㗎啦嘛，你嘅作用只係需唔需要有啲咩配合？佢要幾多錢過去，機場送機嗰朝使唔使揸車，你要配合佢。」他認為莫說父與子，就連兩夫妻之間的想法都可以差天共地，最緊要識交戲：「相處之道你記住，係扮嗰台戲，過到就得㗎喇！因為佢一定係諗咗好多嘢，想你支持佢。」除非對方要殺人放火，否則若然只是選什麼顏色等等的瑣碎事，只需附和就夠，「佢開心，冇事㗎，你咪過到囉，佢唔開心，一陣間又話覺得綠色唔係幾好，話『都係你啦！』咁你咪無啦啦做咗衰人？」所以作為人父、人夫，阿葛盡量只是配合、支援，而絕非支配。

面對家人，阿葛的生存之道是交戲、配合，拒絕有支配對方的意圖，更謂：「佢又唔係機械人，你話點可能嘅事，唔好天真啦。」（梁碧玲攝）

國語程度與鄭伊健相若 兩原因抗拒北上工作

阿葛坦言工作上都有點抗拒離開香港，近年儘管很多合拍片，但自己都喜歡留港工作，「合拍片點都要有一段日子喺上面，唔知橫店、杭州、陝西定烏魯木齊，踎喺度唔知做乜，但係我好鍾意喺香港，即使以前幾套戲同一時間開緊都好，我都可以攝個罅返自己公司做自己嘢。」第二個不想離港工作的原因，阿葛直認自己國語不靈光，2000年代曾跟張衛健去敦煌拍《齊天大聖孫悟空》，「冚嘭唥都唔係南方，都係捲脷捲到隨時有舊檳榔飛出嚟咁，唔知佢講乜㗎，我永遠都扤頭。可惜我公司啲同事，個個話識國語嗰啲，都係同鄭伊健差唔多質素，我哋兩個被困，完全溝通不到。」他說若對方輕輕鬆鬆講句笑，自己都尚算聽得明，但一發惡連珠炮發他就一隻字都聽不清楚，亂答又驚死，所以對離港工作比較卻步。

阿葛說，自己不是完全不北上拍戲，但確實過往遇過的邀請，都是拍來拍去差不多的劇本，即使他已滿臉鬍子，仍有人叫他重新扮演《百分百感覺》的許樂。（Instagram：erickotofficial）

香港變態物價高 但嫌移民太茅：侷砌囉，我哋做雞㗎嘛

連離港工作都不考慮的話，那阿葛想必也不會移民，他直言移民是很複雜的問題，又說：「你從來喺嗰個國家冇貢獻過，但係又無啦啦想去人哋國家享受人哋嘅福利，我又覺得茅咗啲。假設係投資移民，你對嗰度有幾熟呢？連香港你都未投資成功，諗埋啲嘢咁得意嘅。」他覺得若然移民不是求取得一個國籍，反而幾贊成旅居的生活方式。

香港出名樓價冠絕全球、物價又愈來愈高，阿葛都覺得這個地方很變態，「唔係呀？呢個車位幾百萬，冇牆冇剩，白色線畫一個框，一架車咁大，咁貴？但係喺某度某度，你用呢個價錢係有個山、有果園、前面有條河、有House，仲可以隔籬有馬場㖭。」在其他地方生活，無疑是比較舒服，但阿葛笑說：「侷砌囉！我哋做雞㗎嘛！我哋做雞，所以個身體要喺香港。」他以通渠為喻，笑言自己做苦力，必須留在香港，無法遙距開工，所以沒想過去別處生活，「去第二度做乜鬼呢？掃楓葉或者望住啲雪？仲有咩做呢？試吓睇吓啲柴有冇發霉啦，望吓個窗啦，我又未至於想咁。」

講到近年的移民議題，阿葛坦言香港是個變態地方，但自己暫時沒考慮過移民，不想去當地的偽茶餐廳食不倫不類的菠蘿油。（梁碧玲攝）

冇移民打算：行落街已經有正宗菠蘿油

思索一輪後，想想與其去到別處都是不停碌電話睇香港新聞，既然還頂得住，那便一動不如一靜，「不如我就喺呢度飲嗰杯奶茶，唔使話好掛住你個菠蘿油呀，你行落去已經攞住兩個啦，唔使喺第二個國家，仲要扮港式茶餐廳裡面有個怪菠蘿油，菠蘿唔似菠蘿，油唔似油，咩嚟㗎？」他覺得如果是因為下一代、教育等問題，想仔女到別處讀書，那就另作別論，幸好自己的父親當年都是咬著樹皮游水來港，連想食個番薯都冇，大家一早慣了離鄉別井，即使長居香港，也有不少人每年去幾次日本當「返鄉下」，「大家慣咗件事，只不過落腳屙篤『茄』嘅地方喺邊度，就係你平時放低垃圾嘅地方。你個根喺邊度？個根就係咁，你嫁咗出去，試吓返老家，啲垃圾就擺喺阿媽屋企，唔會搬喺自己屋企，個根愛嚟放垃圾，愛嚟囤積啲嘢，自己住嗰個地方就嘻嘻嘻嘻，係咁㗎。」