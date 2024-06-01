《哥斯拉-1.0》無預兆Netflix突上架　戲院不上映原因眾說紛紜

日本最具代表性的銀幕巨獸哥斯拉（台譯：哥吉拉），誕生70年終於獲得奧斯卡肯定的巨作《哥斯拉-1.0》（哥吉拉-1.0），香港及台灣觀眾總算看得到了！該片已於6月1日凌晨在Netflix上架，令不少等待多時卻又沒有心理準備的影迷大為驚喜。



《哥斯拉-1.0》於6月1日凌晨上架。（網頁截圖）

2023年11月起在日本上映的《哥斯拉-1.0》，由於出品的東寶公司不賣亞洲各地的戲院上映版權，引起一堆揣測。該片只有歐美地區和日本上映，在美也創下票房成績最佳的日本片光榮紀錄，更抱回奧斯卡最佳視覺效果獎，但在亞洲各國始終沒有要上映的態勢。

《哥斯拉-1.0》劇照：

如此奇特的安排，有傳片子的亞洲地區版權已被串流平台購得，所以會直接跳過戲院推出；也有稱影片背景設定在二次大戰末期到戰後的幾年之間，又有「神風特攻隊」等描述，擔憂二戰期間被日本佔領地區的觀眾起反感，乾脆不安排上映，免得一堆麻煩。

《哥斯拉-1.0》在去年11月已在日本公映。（《哥斯拉-1.0》預告截圖）

也有推論指東寶和荷里活片商談拍攝美版「哥斯拉」影片時，合約上註明美版與日版不會同時在戲院推出、免得互相打成一團，既然荷里活有《哥斯拉×金剛：新帝國》（哥吉拉與金剛：新帝國），要推出《哥斯拉-1.0》只好在亞洲各國都先押後，押到甚麼時候還不清楚，然而在日本，《哥斯拉-1.0》5月出了藍光，也已登上亞馬遜Prime Video播映，只是僅日本限定，香港和台灣一些觀眾還是「翻牆」欣賞。

《哥斯拉-1.0》5月出了藍光，也已登上亞馬遜Prime Video播映，只是僅日本限定，香港和台灣一些觀眾還是「翻牆」欣賞（《哥斯拉-1.0》預告截圖）

有指影片背景設定在二次大戰末期到戰後的幾年之間，又有「神風特攻隊」等描述，擔憂二戰期間被日本佔領地區的觀眾起反感。（《哥斯拉-1.0》預告截圖）

那時否定「串流平台說」的網民，認為要是大平台買下，早就鋪天蓋地宣傳，哪會完全沒有聲音？不料《哥斯拉-1.0》最後真的在全無預警情況下，在港台直接登上Netflix，顯然「平台說」不假，只是連上架也得無聲無息，更令人好奇東寶高層的考量。不過台灣觀眾樂得直呼：「本月有這一部就值得訂Netflix了。」

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