奧斯卡2024｜哥斯拉誕生70年首度獲獎　亞洲暫未放映原因是它？

第96屆奧斯卡金像獎為日本締造新紀錄，《哥斯拉-1.0》（哥吉拉-1.0）拿下最佳視覺特效獎，不但是日本團隊首度得到奧斯卡這項技術獎，也是影史最著名的怪獸「哥斯拉」誕生70年以來，首度有系列影片入圍並拿下奧斯卡金像獎。



該片導演山崎貴帶領團隊人員一起上台，所有人喜不自勝，甚至在鞋跟上也有哥斯拉相關的小巧思，並且帶着已過世夥伴阿部秀司的照片，和小型的哥斯拉玩偶一起上了舞台接受榮耀。早先這部片也以大贏家之姿橫掃有「日本奧斯卡」地位的日本電影學院獎最佳影片等多項大獎。

《哥斯拉-1.0》製作團隊在贏得獎項後表現興奮！（按圖了解）

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儘管《哥斯拉-1.0》（Godzilla Minus One）叫好叫座，甚至還前進歐美國家上映，但在日本以外的亞洲地區卻遲遲未見上片的消息，原因眾說紛紜，有稱是因片子時代背景地在二戰前後，過於敏感，因此東寶不打算在亞洲上片，也有稱已有串流平台購得版權，所以各地戲院無法放映。

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