九龍城寨︱古天樂爆續集拍攝三大困難　親臨謝票宣布：過咗一億！

香港動作電影鉅製《九龍城寨之圍城》票房勢如破竹，今日（10日）趁端午節舉行「龍捲風襲港日」特別謝票場，古天樂攜同黃德斌、林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑、伍允龍及「魚蛋妹」王尹菁到場與觀眾見面。古天樂更親自宣布票房喜訊，並在接受傳媒訪問期間，透露關於《龍頭》、《終章》的製作資訊與城寨佈景參觀方案的可能性。

「龍捲風」古天樂親自在謝票場上宣布《九龍城寨之圍城》票房突破一億！（陳順禎 攝）

古天樂攜同黃德斌、林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑、伍允龍及「魚蛋妹」王尹菁等一眾演員，與觀眾為《九龍寨之圍城》破億慶祝並合照。（陳順禎 攝）

古天樂於謝票場上接受傳媒訪問，宣布電影票房打破新紀錄的喜訊：「《九龍城寨之圍城》過咗一億！」他續指：「希望觀眾繼續支持，《九龍城寨》可以更上一層樓！」日前，古天樂好友兼多年拍檔劉青雲主演新作《談判專家》上映，青雲曾笑言怕拖低票房大勢，古天樂則笑指：「我以為會拖低咗我哋個票房添！我覺得最緊要百花齊放啦，都係香港電影、大家都要支持！冇話邊個拖低邊個，都係好電影。」

古天樂於謝票場上接受傳媒訪問，宣布電影票房打破新紀錄的喜訊：「《九龍城寨之圍城》過咗一億！」（陳順禎 攝）

至於觀眾極為期待的前傳續集發展，古天樂表示《龍頭》、《終章》均在籌備當中：「有嘅，其實都要寫嘅，大槪方向有晒喇！」但表示觀眾或需耐心等待，直言三大困難：「好難盡快，因為第一要出劇本、又要搭景，第三今次又多演員要睇睇大家個期，都唔急得。」至於作品票房大好之下，兩部續作製作規模會否擴大，古天樂認真地表示：「製作費方面暫時未知，要等出咗劇本先。今次成績好我覺得係要再做好啲，但係問題係要計過個成本。」

古天樂受訪時談到《九龍城寨之圍城》續作拍攝的三大困難。（陳順禎 攝）

在續作以外，《九龍城寨之圍城》粉絲最關心能否親身進入「城寨」參觀，對於坊間眾多方案提議，古天樂表示需要慎重考慮：「盡量啦，但某程度上技術性有啲難度，我哋個景係拍戲㗎嘛，參觀日子耐咗始終會失修，所以呢一方面嘅考慮要好謹慎，定起多個景出嚟真係畀佢哋參觀，會安全啲、個景嘅建築可能會實淨啲！」更表示拍攝時場景比外界想象複雜：「我哋喺成豐片場拍，兩個大廠房加埋出面空地搭晒成個景，好難重現到。當時我哋個景其實可以隨時變化，因為城寨裡面迂迴曲折，所以我哋拍完場，休息一兩日轉過個景，入去先再拍。」

古天樂表示對於九龍城寨拍攝佈景參觀，需要謹慎考慮安全問題。（陳順禎 攝）

近日，日本人氣女子舞團Avantgardey來港表演，更重新編排古天樂經典金曲《今期流行》MV中的「拜神舞」，令歌曲翻紅同時，連城寨四少亦表示有意一齊跳，但要先請古老闆的批准，古天樂受訪時表示：「我唔ok！唔好搞啦！（唔好搞首歌？）唔好搞我啦！」