《垃圾》首映林耀聲郁手打馮素波勁驚青　軟硬開騷葛民輝周身飛債

馮素波（波姐）、葛民輝（阿葛）及林耀聲昨日（15日）出席參演的關注虐老主題電影《垃圾》首映禮，在放映後三位與麥婉欣導演分享，林耀聲在戲中演衰仔，要對波姐動粗，他說：「拍嘅時候公共屋邨好細，又多雜物，拍嘅時候都好驚整親波姐。」波姐笑言：「我叫佢千祈唔好掂到我，你點樣發脾氣都掉開晒啲嘢先，唔好一埋嚟就打我。如果照正咁打，我一仆前又撼枱，跌落地又撼櫈，另一隻腳都唔知企邊度。」

（左起）麥婉欣、葛民輝、馮素波與林耀聲，在《垃圾》首映後與觀眾分享。（鄧穎琪攝）

林耀聲要郁手打波姐，他坦言：「要打一個老人家我都好緊張，每次放break我都問佢有冇事呀？有冇整親你呀？對唔住呀！」（鄧穎琪攝）

《垃圾》在海外榮獲不少獎項。（鄧穎琪攝）

麥婉欣導演興奮地頒獎畀波姐。（鄧穎琪攝）

波姐又分享到，由於製作組冇資金請臨時演員，所以他在碼頭向落船乘客派傳單的一幕，亮相的全是真乘客，波姐覺得幾得意，還表示：「佢哋落船見我派傳單畀佢，就問：『乜嘢嚟㗎？喺邊度食㗎？』」而陳志雲亦是有份觀影的嘉賓，他大讚這是一部很好的短片，並謂：「好有錢嘅人都可能會畀人虐待，忽略佢，完全唔理佢，特區政府關注兒童被虐嘅時候，有一個刑事責任去舉報，我覺得長者俾人虐待都要有一個公民責任去舉報，因為佢哋自己唔會覺得自己俾人虐待，佢覺得可能係自己做錯嘢，希望大家將呢個訊息傳出去。」

陳志雲指希望大家見到身邊有長者被虐待時，都可以盡公民責任去舉報。（鄧穎琪攝）

《垃圾》繼早前獲得美國洛杉磯獨立短片獎的多個獎項後，近日再獲得「法國康城世界影展」的「最佳銀髪影片」、「最佳人道主義影片」及「最佳女演員（短片） 」三個獎項，波姐說希望導演再開拍電影，帶他們一起到海外的影展，又說：「冇獎攞，唔使我做都唔緊要，最緊要導演帶埋我去玩。」

《垃圾》近日再獲得「法國康城世界影展」的「最佳銀髪影片」、「最佳人道主義影片」及「最佳女演員（短片） 」獎項，波姐親手捧著獎座時，才驚覺好墜手！

波姐說：「冇獎攞都唔緊要，最緊要導演帶埋我去玩。」她希望去海外影展。

林耀聲、馮素波及葛民輝有份演出的短片《垃圾》舉行首映禮。

波姐過往曾做白內障激光手術，近日因晶體變厚而再做另一手術，生活沒太大不便，最主要是如果太近睇黑色的物體時會有影響，講到林耀聲著黑色衫，波姐說：「有黑衫嘅人行到埋嚟，我以為係牆，就會撞落去，正話直行都見唔到部機仲喺度，凡係好黑嘅嘢、好白嘅嘢，要企定畀我睇，閃過會見唔到。」

波姐早前完成白內障激光手術，他表示若眼前太近方向有黑色物體出現，她會以為是牆，並撞過去，而這日林耀聲卻恰巧著黑色衫。

軟硬剛公布即將會開拉闊音樂會，當然一票難求，連波姐都開聲要飛，問阿葛是否有很多飛債要還，他說：「唔係我還嘅，我係食物鏈最低嗰層，波姐俾人追，無啦啦影響到老人家，好彩今日有電台代表嚟咗，佢目擊一切，見到波姐坐地起飛，老人家開初話兩張，突然間話要四張。」

軟硬即將要開拉闊音樂會，阿葛周身飛債，他叫大家追商台。