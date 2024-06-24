大內密探零零發｜向華強曾想答應飾演西門吹雪　一原因被助理勸退

由陳詠燊、黃綺琳等主持的ViuTV節目《導演·門2》每集都會邀請兩位不同世代的導演做嘉賓，最新一集就請到谷德昭及陳茂賢分享拍喜劇的感受，以及如何拍喜劇。

最新一集《導演·門2》，兩位主持請來谷德昭、陳茂賢做嘉賓。（ViuTV）

谷德昭先講起自己當初入行的經過，他跟高志森導演學寫喜劇劇本，並憶述：「我問高生點寫劇本，佢話你叫馬偉豪（Joe Ma）教你啦，我記得Joe Ma約咗我喺灣仔北一間快餐店，入到去佢畀劇本我睇，佢話三角形唔係對白，冇三角形先係對白，呢個戲嘅劇本已經拍咗出嚟，你睇一次劇本，再睇一次套戲，再睇一次劇本，你就識寫㗎喇，拜拜。」谷德昭又指，高志森很相信集體創作，自己和馬偉豪一大早就去對方家裡寫劇本，高志森坐書房，他們坐廳，「各自寫寫寫，寫到晏晝佢就會攞把鉸剪同紅筆， 剔我哋個劇本，『Joe Ma呢句得！』、『Vincent呢句得！』剪啲得嘅對白出嚟黐喺劇本度，就成為一個劇本，跟住Fax。」他指這個方法命中率都高，一星期已可完成劇本。

谷德昭師承高志森，他分享與對方創作劇本的方法。（ViuTV）

谷德昭又講起自己拍過的兩套經典周星馳喜劇，先是他編劇、高志森執導的《家有囍事》，他說作為喜劇的導演、編劇，有一個畫面令他最有成功感，「我拍《家有囍事》睇午夜場，有個觀眾喺某個位開始笑到企咗起身，之後就冇坐返低。嗰時仲未有手提電話，我喺倫敦戲院睇，散場佢急急腳走，我走去追住佢，睇佢去邊，佢走去大堂入錢打電話畀朋友，話我啱啱睇咗套戲好好睇，而家準備睇多次子夜場，我係好感動！入戲院睇笑片應該係咁，如果唔係點解要入戲院睇，如果全戲院都能夠咁樣笑，就有原因要入戲院睇，你問我要拍點樣嘅喜劇，我希望可以做到咁，但係好難。」陳詠燊就坦言，這比獎項更有滿足感，相信那刻簡直覺得自己是「King of the world」。

谷德昭有戲院遇到觀眾企起身拍手大讚《家有囍事》好笑，完場後再買飛觀看，那種成功感無可取代。（劇照）

谷德昭又說，自己原本的確想找演出過陸小鳳的演員演「四大高手」，第一個找劉松仁，對方卻以：「我唔客串㗎。」直接回絕。而黃允財就直接答應演花滿樓，第三位是「西門吹雪」，他原本竟大膽地找老闆「龍五」向華強，向生最初都有考慮，但最終卻因身邊同事一句話拒絕，「強哥亦都真係好認真咁諗咗一陣，但係由於嗰時啱啱進入中國星時代，佢係上市公司，有一位著西裝嘅人就話，你會係上市公司主席，唔係好適合做西門吹雪。」

谷德昭最初屬意由龍五向華強演出西門吹雪。（ViuTV）

向生曾想過幫拖客串，但由於公司即將上市，他的同事就覺得不太適合。（VCG）

於是他又想到曾在《法內情》合作的地中海演員黃智強，其實對方正職生意人，本來已無意客串影視作品，但聞言可以跟周星馳做對手戲而心動。黃智強原本以為西門吹雪很有型，還自掏腰包幾萬蚊整了個假髮，「佢有一頭濃密嘅頭髮，同當初好唔同，我問點解黃大哥咁靚仔，佢話啱啱嘥咗幾皮嘢整咗個人造髮，跟住星爺望住佢，話掹唔掹得甩，佢話掹得甩，佢就咁就掹咗人哋個頭髮，話咁樣得唔得，我話你要咁㗎，西門吹雪要地中海！」而最後一位埋班的，就是文雋。

西門吹雪出場時間短，卻令觀眾留下深刻印象，而這位演員原本最初準備了假髮來演戲，一下就被周星馳掹走。（劇照）