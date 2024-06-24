龍咁威｜谷德昭爆李璨琛一角原本人選　鄭中基演喜劇連梁朝偉都讚

由陳詠燊、黃綺琳等主持的ViuTV節目《導演·門2》每集都會邀請兩位不同世代的導演做嘉賓，最新一集就請到谷德昭及陳茂賢分享拍喜劇的感受。谷德昭坦言這個年代引人笑好難，無奈稱「大家返晒深圳笑」，陳茂賢亦指：「做喜劇邊有得去康城行紅地氈，唔有型囉。」

最新一集《導演·門2》，兩位主持請來谷德昭、陳茂賢做嘉賓。（ViuTV）

他說，自己眼中的喜劇演員是「要有一顆願意娛樂人哋嘅心，你要唔怕羞，但係又要怕羞。」而《龍咁威》的鄭中基就是當中的代表，他著空姐服時都很害羞，但又願意娛樂大家。講到為何會找鄭中基拍《行運超人》、《龍咁威》，谷導坦言：「飛機事件之後，我一路有留意中基嘅原因，因為佢當時喺電視台同蔡一傑做《爆笑急轉彎》，我有一日喺酒樓食飯，酒樓有電視，啱啱做緊《急轉彎》，個個都望住電視喺度笑鄭中基，我覺得佢嘅喜劇演繹，同我嘅喜劇係同一個School。我好畀心機為佢寫斷蟹呢個角色，佢亦發揮到超水準，梁朝偉喺現場都話，我都要認真啲至得！」

《爆笑急轉彎》原來是谷德昭搵鄭中基拍喜劇的契機。（ViuTV）

谷德昭讚鄭中基怕醜得來又有願意娛樂人的心。（《龍咁威》劇照）

見到鄭中基《行運超人》中演斷蟹的超水準發揮，連梁朝偉都話自己要認真一點。（劇照）

節目尾段，主持邀請谷德昭講一個從未有訪問提到的小秘密，他指《龍咁威》中的鐵三角組合鄭中基、張達明、李璨琛，其實他本應是屬意找音樂人雷頌德（Mark Lui）演出吳樹喜一角，最終對方卻辭演，谷德昭透露：「雷頌德嚟咗試造型、圍讀，之後辭演，佢同Paco（黃柏高）講：『呢套咩戲嚟㗎？』佢話搞唔掂，我就叫佢唔好勉強。」他曾在《求戀期》與雷頌德合作，覺得他其實是好笑的，於是才找他再合作，不過對方就冇信心能演好這角色，而谷德昭覺得，李璨琛亦演得很好，「阿Sam演法在卡通啲， Mark Lui會似大佬少少。」

《龍咁威》中，李璨琛飾演「吳樹喜」，與鄭中基、張達明有化學作用，但原來李璨琛非選角首選。（電影截圖）

谷德昭透露，原本「吳樹喜」原本是找雷頌德來演，但對方辭演了。（ViuTV）

谷德昭曾在《求戀期》與雷頌德合作，對他演喜劇有信心。

谷德昭透露雷頌德試完造型就辭演，更同Paco（黃柏高）講：「呢套咩戲嚟㗎？」（IG@mark_lui147）

Mark Lui是香港頂級音樂人，與陳慧琳、黎明等都合作無間，創作了多首經典作品。（IG@mark_lui147）

Mark Lui現時跟太太移居英國，過半退休生活。（IG@mark_lui147）

谷德昭指，說不定在另一個平行時空，吳樹喜就是由雷頌德演出。（ViuTV）

陳茂賢是新晉喜劇導演，曾執導《不日成婚》系列，以及稍後上映，由許冠文、黃子華主演的《破地獄》，他透露《不日成婚》原名是《殺精36小時》，谷導說：「改呢個名就發咗啦！」但陳茂賢認為這樣的話，男仔帶女仔去戲院買飛時會很難開口，於是便改名。講到選角，他說：「我本身淨係cast咗衛詩雅，佢係幾戇居，但係唔介意人哋目光嘅女仔。」但有趣的是，身邊每個女人都叫他一定要叫朱柏康來試戲，而對方亦完美演繹出「灰熊」一角。

陳茂賢導演指，《不日成婚》原名叫《殺精36小時》。（網上圖片）

兩人又被問起睇好這一代哪位演員去演喜劇，谷德昭先後提到凌文龍、陳湛文、張繼聰、岑珈其和MIRROR的邱士縉（Stanley），並大讚陳湛文有馮淬帆影子。陳茂賢則想找MIRROR的陳卓賢演喜劇，並說：「我覺得應該搵靚仔做喜劇，咁靚仔唔好剩係做靚仔，靚仔做喜劇得嘅就有排玩。」