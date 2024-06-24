大內密探零零發｜周星馳因一動作爆粗　谷德昭禁止阿發糟躓劉嘉玲

由陳詠燊、黃綺琳等主持的ViuTV節目《導演·門2》每集都會邀請兩位不同世代的導演做嘉賓，最新一集就請到谷德昭及陳茂賢分享拍喜劇的感受，以及如何拍喜劇，其中一部份他就大談《大內密探零零發》的軼事和選角。

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最新一集《導演·門2》，兩位主持請來谷德昭、陳茂賢做嘉賓。（ViuTV）

陳詠燊留意到，谷導拍的《大內密探零零發》、《玻璃樽》、《嫁個有錢人》都有甜蜜戀愛情節，《零零發》中周星馳與劉嘉玲更是極之恩愛的一對，谷導解釋：「我不嬲都好鍾意，情人或者老婆，與此同時係自己最好嘅朋友。就算後來我拍《神奇俠侶》都係呢句說話，佢係我最愛嘅人亦係我最愛嘅朋友，用呢樣嘢嚟拍，我同周生都係咁講，點玩點搞嘅，都唔好搞你老婆同你呢段情，我好捍衛！」並禁止他糟躓戲中老婆。

谷德昭崇尚「你最愛的人是你最好的朋友」，所以很捍衛阿發與老婆的夫妻情。（ViuTV）

另一場戲，阿發變了關德興師傅，這場也是埋位前即興決定。（劇照）

阿發兩公婆的感情，陳詠燊認為是港產史上其中最Sweet的一對。（劇照）

谷德昭又透露，原本的結局不是出街的版本，但那個結局明顯不夠力，幸好那時剛剛見到有篇影評批周星馳演戲「略嫌浮誇」，他就取笑對方，「我拎住返去笑佢，你略嫌浮誇喎，就因為咁，我就覺得如果原來成件事係一場戲又點呢，無雙王原來係琴操，我發覺冇人理，成件事串返通咗，係一個局，於是乎先有金像獎。」

谷德昭指，原本的結局不夠力，才臨時改成琴操原來是無相王的版本。

亦因為結局的改動，才加插了劉嘉玲攞金像獎「最佳女主角」這段。（劇照）

他又特別剖析了其中一場周星馳與嘉玲姐的耍花槍打交戲，指那場戲融入了當時新興的柔術（jiu jitsu） ，但武指就覺得兩個人綁在地下冇嘢好睇，所以谷導親身上陣與周星馳「纏鬥」，「成場戲都係我同周星馳喺地下做畀劉嘉玲睇，劉嘉玲出嚟好擔心，邊個係我，每日化妝化到咁上下就出嚟睇，究竟我同周星馳邊個係邊個。」他又指有一個撼頭鏡頭，劇情是劉嘉玲拗斷了老公的手，周星馳無奈到撼頭落地，他做完一次就問谷德昭覺得哪個較好，結果谷導卻令周星馳爆粗，「阿星就話你望吓個mon，有個跟出鏡，邊個好笑啲？佢做一個出鏡Boom Boom Boom咁樣，我話叫佢做返啱啱唔出鏡嗰個，跟住佢話『喂，好X痛喎！』因為你大力先有迴盪力，佢話『你錄低得唔得呀今次？』我話sorry sorry，最後尾揀咗呢一款。」

谷德昭特別提到這場兩夫妻「打架」戲，融入了當時新興的柔術（jiu jitsu） ，但武指就覺得兩個人綁在地下冇嘢好睇，所以谷導親身上陣示範畀劉嘉玲睇，如何與周星馳「纏鬥」。（劇照）