九龍城寨｜難忘劉俊謙試鏡演《教父》　莊澄披露續集重視女性意向

電影《九龍城寨之圍城》，在港票房已破億，去到1億500萬，位列香港電影票房第二位。電影近期去到柬埔寨作放映，監製莊澄亦有隨團。談到電影的成功，想起當日很多不確定性的創作，今天回看便成為大膽創新，例如由五位年輕演員打壓軸大戰，而「城寨四少」的篇幅更全無愛情線。作為監製，莊澄當日都曾擔心會影響女觀眾入場意慾，但結果發現冇愛情線，她們看得更爽更痛快，謝票時更親自向他反映，續集都唔好加愛情線！唔通大家真係咁鍾意睇動作場面？



電影《九龍城寨之圍城》監製莊澄隨團去到柬埔寨作分享會，亦見證電影打破語言界限，大受歡迎。（許育民 攝）

莊澄回想當日內部同事睇完試片，大部分同事都讚不絕口，只是有女同事表示戲中冇愛情線，會少咗女性觀眾入場，大家還推算票房應該只能去到4000到5000萬。

九龍城寨｜柬埔寨觀眾喜見新演員 莊澄︰別低估觀眾接受能力

莊澄起初都認同有此風險，但經過幾次謝票後，發現最多觀眾是女性，她們更親自向莊澄反映︰「千祈唔好加女主角！我哋唔要愛情線。佢哋全部都係我老公，你唔好加落去。」莊生引述女觀眾的意見。「可見『城寨四少』幾個已經有足夠幻想空間，不要破壞她們的幻想，想不到冇咗女性戲分，反令女性觀眾更喜歡。」

《九龍城寨之圍城》捧紅了「城寨四少」，還有王九伍允龍。（《九龍城寨之圍城》劇照）

「城寨四少」加王九，五位都因為這部戲，儲下大批粉絲，莊澄坦言當初選角都是搏一搏，作新嘗試。「我們冇水晶球，起初都是呈現一些慣見的演員，但慢慢發展下來，就會想如果不是他們，又會變成怎樣？諗諗下就想試新嘢。」

除了四少，「王九」伍允龍一樣獲不少女影迷支持，紛紛認做伍太。（《九龍城寨之圍城》劇照）

點評「城寨四少」

要點評「城寨四少」，莊澄各有欣賞地方，他首先要為林峯平反。「不少人話佢脫胎換骨係唔公平，佢向來都有啲戲，只係今次唔似演戲，直頭係做緊陳洛軍，比較難想像這種形象可以打得咁靈活拼搏。」

作為監製，演員一些細微舉動及反應，都成為起用與否的決定。（許育民 攝）

林峯飾演主角陳洛軍，表現獲讚，亦有人指他摵甩TVB電視味。（劇照）

「十二少」胡子彤在他眼中是演乜似乜。「佢有個優勢，就係做咩都入型入格，第一部《點‧五步》，已經好Stand Out出來。」

胡子彤在莊澄眼中，是演乜似乜的實力演員。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

「四仔」張文傑從來都是最搶眼一位。「本身不認識他，但永遠在戲入面都好搶眼，因為夠高大，總聽到有人不停問呢個邊個嚟？幾有型。」

深受網民歡迎的「城寨四子」之一張文傑。(劇照)

至於劉俊謙，莊澄對他印象較深，因為之前有合作過。「劉俊謙在《幻愛》已經好好戲，去到拍《失衡凶間之罪與殺》，我揀選他再演有精神問題的角色。某些演員會怕被定型，介意再演同類角色，但他沒有，我專程去片場看他演出，結果超乎你想像。你會感受到他對演戲的熱誠和把握任何機會。」

劉俊謙在戲中飾演信一，人氣急升，現已成為中港台炙手可熱的演員。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

劉俊謙在《失衡凶間之罪與殺》中，再次飾演精神有問題的角色，不同的演繹方式令莊澄讚賞。（《失衡凶間之罪與殺》劇照）

因為《幻愛》成名，又獲獎項加持，有時會令人的自信心過份膨脹，但這沒有在劉俊謙身上出現，甚至叫他為《九龍城寨之圍城》試鏡都落足心機準備。莊澄︰「導演畀兩段《教父》中阿爾柏仙奴的戲給他演，其中一段是講他去婚禮，作為一位已被認可的演員，佢仍落足心機去準備這場戲，我同導演都覺得他好認真，值得這次演出。」

《教父》是阿爾柏仙奴第三部參演的電影，隨著《教父》的成功而聲名大噪。（《教父》劇照）

事後《香港01》追問劉俊謙當時的準備細節，他都是謙虛回應︰「其實就係熟讀啲台詞，大概了解角色喺個場戲做緊啲乜嘢，然後去到現場就試。」答得輕描淡寫，但在身經百戰的監製眼中，就是刻畫入微的細膩。

《九龍城寨》將拍成系列電影，分別是前傳的「龍頭」及續作「終章」。（網上圖片）

觀眾尋找的隱藏伏線

監製莊澄向來愛製作系列電影，《無間道》就是最成功一例。來到《九龍城寨》都獲開拍前傳《龍頭》及後續的《終章》，看似事後決定，其實看畢原著小說，莊澄早有信心可以拍落去，甚至原定是先開拍前傳部分《龍頭》。「因為《龍頭》會比較易拍，講一個小子成長，兄弟情好濃，《圍城》涉及的人物太多，怕觀眾應付不下，但輾轉都是先發展了圍城。」

意想不到，以拿下對方衣服以代表戰勝，都引起觀眾的無限聯想。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

全城關注前傳開拍進程，莊澄坦言急不來︰「我都想加快腳步，但導演好受歡迎，好多片約在身，佢又慢工出細貨呢。」而坊間亦有對續作有不推測，例如古天樂飾演的龍捲風，殺下郭富城飾演的陳占後，只取其衫出來證明他戰勝，不禁令觀眾懷疑是否有一大伏線，其實是放生了殺人王？「這場戲拍攝時，都有跟古生一齊傾，當你贏了殺人王，應該拎咩出嚟好呢？有考慮過是屍體還是把刀？最後導演想用件衫，這一點我都同意，是創作上的一個留白設定，令人有更多想像空間。」

當初都有想是否應手執殺手王的代表武器鐮刀。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

至於有指龍捲風與殺人王大戰戲份拍足三日三夜，無理由只有現時這麼短戲份，是否留待前傳放映？莊澄︰「這個不至於，要知道動作片好難拍，拍好長最終其實得幾秒用得，但可以講，阿王（郭富城）啲動作真係好快好厲害，這場戲好好睇。」

對於票房是否可奪冠，監製莊澄表示沒太大壓力︰「一部戲能過億已經好好，而且其影響力亦已超越很多電影。」（資料圖片）

而根據最新數字，《九龍城寨之圍城》還差大約1000萬便可贏《毒舌大狀》，摘下冠軍位置，大家都替它肉緊，但身為監製的莊澄，對此就不作強求。「我們入場人次已經贏了，這是最科學的，時下一部戲能過億已經好好，而且其影響力亦已超越很多電影。」截至2024年6月30日止，《九龍城寨之圍城》入場人次高達1,598,773人，是自2013年有紀錄以來，香港電影最高入場人次紀錄。