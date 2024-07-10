九龍城寨｜柬埔寨觀眾喜見新演員　莊澄︰別低估觀眾接受能力

香港電影曾經是東南亞影業的龍頭，但隨住各地有自己的影業發展，以及本地產量大不如前，該龍頭地位已逐漸淡化。一部《九龍城寨之圍城》，令香港電影有機會再次於東南亞一帶發光發熱。上星期由亞洲電影大獎學院主辦「香港電影巡禮」，便帶同幾部香港電影到柬埔寨金邊作放映及交流，當中便包括《九龍城寨之圍城》，隨團前往的更有監製莊澄及飾演「阿七」的演員喬靖夫。《香港01》獲邀同行，紀錄這次揚威盛況，對於曾見證80、90年代，港片輝煌年代的莊澄，此行感受良多。在放映會後便與喬靖夫一同接受訪問。



《九龍城寨之圍城》代表，喬靖夫及監製莊澄。（許育民 攝）

亞洲電影大獎學院主辦「香港電影巡禮柬埔寨金邊站」，於上星期揭幕，大會派出七部電影放映，幾位電影人及演員到當地主持開幕及參與座談會。（大會提供）

莊澄︰窮困都係國際語言

在《九龍城寨之圍城》放映會後，不少柬埔寨觀眾都表示看得大為感動，有落淚，亦有讚動作亮麗，常言道動作電影是國際語言，今次都一一見證，更有趣是從映後提問中，聽出他們對「城寨」這個地方，有種莫名的熟悉感。

曾見證80、90年代，港片輝煌年代的莊澄，直指90年代尾至千禧年的翻版浪潮，加上其他地區的電影製作起步，此消彼長下香港電影在東南亞區的地位不再。（許育民 攝）

莊澄︰「比較奇怪，他們未去過城寨，亦不了解城寨到底是甚麼地方，但他們看畢就回想起自己以前的歷史，可見窮困與那份無奈感，都是國際化的，都能產生共鳴。這種感受反而在內地看不到，可能不同地方的進化程度不同，內地的改革開放是跳躍式進步，即是未經歷黑白電視，一來就是彩電。」

《九龍城寨之圍城》在柬埔寨的大型商場K Mall，都有不少宣傳。（許育民 攝）

無間道20年｜監製莊澄追加兩場戲 「荷里活版刪走了是欠心思」

莊澄估不到電影展現的基層窮困生活，以及那份無助感，在柬埔寨放映時獲得共鳴。（《九龍城寨之圍城》劇照）

港片兩大優勢正老化

會上有觀眾問︰「點解香港啲電影唔嚟東南亞？」身為香港人，當然知道香港依然有拍電影，數量亦不少，但市場關係，口味上似乎跟東南亞觀眾有段距離。莊澄︰「香港電影題材，近年較重社會性，當然社會問題都可以有共通點，只要拍得好，全世界上畫都冇問題，但如果藝術同商業未到一定水平便做不到。」

失衡凶間專訪｜珍惜港產片復潮 莊澄︰唔好再令觀眾失望

放映會後，有觀眾向喬靖夫追問電影創作上的故事。（大會提供）

電影爆紅，身為監製不單可以去謝票，亦都可以在柬埔寨搵到粉絲。（大會提供）

所以《九龍城寨之圍城》最初賣片時，東南亞一帶的買手都顯得保守，結果一開畫便賺大錢。莊澄以此引證一個不變定律。「動作電影仍然是世界語言，你不用識聽，睇你一打就明。所以香港電影在東南亞市場，仍有兩個方式可行，一是動作片，二是有好大的明星參演。」

由內地觀眾，到東南亞朋友，都喜見電影有新面孔出現。「其實觀眾都好想有新鮮，不要低估觀眾的接受能力。」莊澄說。（《九龍城寨之圍城》劇照）

所謂大明星，在海外市場眼中的香港大明星，仍然是成龍、洪金寶、周潤發、周星馳、梁朝偉、劉德華，幾位最年輕的都已年過60，足見香港電影的優勢正在老化。莊澄︰「當前急務是培育多啲新人，而今次《城寨》個結局，由五位年輕演員打到尾，便為當地觀眾帶來驚喜。大家慣見最好打最有名氣的明星，未有打到最後，都好欣賞這個決定，其實觀眾都好想有新鮮，不要低估觀眾的接受能力。（指一指喬靖夫）他在這裡都有粉絲。」

喬靖夫現時在街上，不時獲得陌生人報以微笑，從而體現電影的魔力。（許育民 攝）

九龍城寨｜阿七雙刀護主成MVP 喬靖夫文武雙全擅長菲律賓魔杖

喬靖夫︰感受到電影的魔力

喬靖夫由寫武俠小說，到拍動作電影， 一切都像一場夢。在當地人眼中，一位文武相全的演員更為吸睛。喬靖夫︰「好喜歡拍動作片，因為見到每個人在片場都好集中，自己寫小說時，都是一件好專注好孤獨的事，所以我好享受這份感覺。」

九龍城寨專訪｜喬靖夫與洪金寶對打 喜獲一回應︰係滿意和肯定

事實上自電影在香港上畫後，喬靖夫於街上都有不少人一眼認出。「在街上多了不少人望一望自己，然後笑一笑，大家都表現好斯文，今次更加感受到電影的魔力。被人認出那份即時反應，比起做作者、拍紀錄片的感染力，是難以比爾。」

縱使多了演員這身份，但對喬靖夫而言，小說作家依然是他最愛的角色。（許育民 攝）

由小說作家、武者、填詞人到演員，這刻的喬靖夫，最鍾意哪個角色？「我想都是寫小說，因為其他所有東西都是由寫小說帶來，拍功夫紀錄片，是監製見有位小說作家研究功夫便找我，當演員都是因為寫小說，被葉偉信看中找來合作寫劇本而衍生出來，好多事情追溯源頭都是因為小說而起。」