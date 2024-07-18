九龍城寨｜信一原型人物曝光　曾志偉原來係牙醫？

早前上映的港產電影《九龍城寨》叫好又叫座，全城掀起一股「城寨」熱潮，亦帶挈一眾主演人氣急升。TVB新聞節目《猜猜我是誰》亦承著這股熱潮，於近日播出的一集中公開城寨話事人的真正身份，另外又發現城寨內的無牌牙醫名單，竟然驚現曾志偉！

這一幕電影感十足。（TVB提供）

主持人方東昇及黃曉瑩親身到九龍寨城公園採訪，為大家解開《九龍城寨》的「龍捲風」之謎， 方東昇笑說：「翻查天文台嘅資料，龍捲風冇喺度出現過，大家諗多咗嘞」。到介紹城寨的「真正話事人」街坊福利會，方東昇就話：：「佢哋識唔識功夫不得而知，但佢哋花咗唔少工夫處理居民嘅訴求。」

節目又還原了城寨於八十年代至九十年代初風貌，包括設計繁雜、混亂中帶美感的舊式樓宇設計，以及密密麻麻的店舖宣傳招牌，其中一幕三名小伙子坐在舊式大廈天台的畫面，不禁令人想起電影《九龍城寨之圍城》最後一幕，「陳洛軍」林峯、「信一」劉俊謙、「十二少」胡子彤及「四仔」張文傑坐在大廈騎樓的場口。

真係有曾志偉牙醫！（TVB提供）

此外，節目提到城寨有過百名無牌牙醫在掛牌，當中包括「星級牙醫」，例如「學友」、「曾志偉」，甚至「美斯」。當年無牌牙醫引入儀器約數千港元一部，租金及聘用助手的支出則分別為千多元及數百元，昔日剝牙只收十數港元，但由於「密食當三番」，每年收入可超過五十萬港元。