專訪｜董瑋披露《旺角卡門》偷拍出經典　巨星打得唔好點要求NG？

電影《武替道》是向香港電影一班幕後英雄，動作指導及龍虎武師致敬之作，而男主角更找來著名動作指導董瑋（董師傅）事隔多年再登幕前，飾演行內的老行尊。而伍允龍（Philip）就飾演動作巨星，劉俊謙飾演新任動作指導。任職動作指導多年，董瑋經歷過業界最瘋狂年代，不時在街頭偷拍贏取一份真實感，亦跟過不少動作巨星合作，為顧及對方面子，就算動作做得唔好，都要用巧妙方法拆解。（上映日期︰9月26日）



髮型︰Calvin Yuk（伍允龍）、Nickienick @twotwo.hair（劉俊謙）

化妝：Cosette Lee（伍允龍）、WiLL WONG @wi11wongofficial （劉俊謙）

服裝：@harveynicholshk #HNHK #HNStyle @ragandbone @frame（伍允龍）#bottegaveneta（劉俊謙）

武替道專訪｜做新人被欺壓獲董瑋抱不平 伍允龍︰我最敬重的前輩

董瑋參與過電影《旺角卡門》的製作，他坦言好些場面如果好守規矩，照足程序去拍係拍唔到。（陳順禎 攝）

偷拍期間學友被捉走

8、90年代好多時裝動作片，有時為求突圍而出，往往要有較踩界的方式拍攝，其中一樣是街頭偷拍，以追求拍出那份真實感。董瑋參與過電影《旺角卡門》的製作，他坦言如果好守規矩，照足程序去拍係拍唔到，他以張學友飾演的烏蠅在街頭被襲擊一幕為例。

董瑋︰「學友在西洋菜街南被人追斬，跑成條街，這場戲是偷拍的，我哋只申請會在這裡拍戲，冇講會揸西瓜刀，講咗一定唔批。當年鄧光榮先生（出品人）在世，都有向警方的環頭打聲招呼，否則真係有可能會開槍。」

這一幕在現時旺角百老匯門口拍，可見人來人往。（《旺角卡門》影片截圖）

學友的受傷情況幾可亂真。（《旺角卡門》影片截圖）

偷拍還偷拍，太嚇人的場面的確會嚇親途人，甚至引起混亂，所以當中都要有巧妙安排︰「要在顧及途人安全，唔會鬧電影佬亂嚟，係要面對好大壓力。所以場戲現場有4、50個便裝保安去維持秩序。」雖然係咁，但拍攝期間都發生一件趣事。「拍拍下，突然有個人一手抱起學友就走，大家都愕然，我哋一直追住嗰個人，見佢竟然跑返劇組大本營，原來佢就係其中一位便衣保安，佢真係以為學友受傷。」連員工都被騙，足見拍攝的認真，亦見現場的混亂。

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動作巨星打得唔好點叫佢NG？

董瑋擔任動作指導多年，合作過的巨星無數，如成龍、甄子丹都係國際級，亦有擔任過指導，如果在動作設計上有意見，又要如何處理？董瑋︰「動作是劇情一部分，要令觀眾感受到這位演員嘅痛，設計上我哋有時要說服導演，說服到導演，又未必說服到演員，有啲演員覺得被人打係唔開心，覺得大俠點可以被人打，要打人，所以有時我哋都要妥協，會先同意拍咗佢個版本先，之後再拍多個，而最終把鉸剪（剪接權）喺我度。」

伍允龍在戲中飾演武打巨星，擅自更改董師傅設計的動作。（《武替道》劇照）

在戲中董瑋一埋位就「唔係人咁品」，認真程度是生人勿近。（《武替道》劇照）

巨星都係人，有時都會失準，見到某個動作未達標，身為動作指導又係咪可以直話直說？董瑋就笑指這是溝通藝術，自己都是臨老才學會。「到咁上下大嘅明星，呢樣好緊要（董瑋搣一搣自己塊面，表示面子），好多時做得唔好時都會喊Cut！有冇搞錯呀，你哋擺部機好慢呀，個人落咗地你個時間唔啱嘅！」巧妙地將問題轉移到手足、機械身上，跟開董師傅搵食嘅劇組，呢刻都明到底過發生甚麼事。

董瑋明白人要面子，如果一嚟就話人︰「撻慢咗，嚟過啦！」大家都唔舒服。（陳順禎 攝）

至於當事人，董瑋︰「你OK呀，頭先嗰個好好呀，嚟多個吖，輕輕再執執。再畀埋個Mon佢睇，如果你一嚟就話佢撻慢咗喎，嚟過啦！大家都唔舒服。呢啲都係我年紀大咗先學懂。」

今時今日仲會唔會跳紙箱？

《武替道》由海報，到結局一幕，都以紙箱做主角。跳紙箱是要武師在沒有威也下，直接跳下去，只靠地面上的紙箱卸力。這個曾經替香港電影搭出高峰，衝出亞洲去到世界，用生命換取來的成就，來到底今時今日，如果仲有演員肯跳，仲畀唔畀佢跳呢？」

電影《武替道》海報，以香港電影聞名中外的「跳紙箱」做主角。（《武替道》海報）

董師傅聽後笑笑口說︰「想聽真嘢？唔會！而家的拍攝方法跟以前不同，如果而家仲要求演員跳紙皮箱，即係香港電影冇進步，而家有好多方法可以做到呢個效果，威也都有好多種組合，跳紙箱係當年冇辦法之中的辦法。」

點擊睇《龍的心》搵命搏場面

不可能任務︱錢嘉樂《龍的心》7樓跳落街 3樓加障礙物增難度險死

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董師傅講到入行以來，最大型的一次跳紙箱是《龍的心》，一次過8個人一齊跳。「當時由凌晨12點開始佈置，動用5組道具，一組4個人去鋪紙皮箱，鋪咗3層樓高，咁多人一齊跳落樓，你諗下個範圍有幾大。我哋用萬寶路盒鋪，每個$1.8，用上成千個。」

雖然戲中有重現跳紙皮箱，但都附加威也以求安全。（《武替道》影片截圖）

電影《武替道》，重現砌紙皮箱的傳統安全措施。（《武替道》影片截圖）

不過董師傅都說，今時今日不用這麼搵命搏，就算真跳，觀眾都話CG做，所以反過來，將重點由動作的真偽，轉移到動作能否為劇情帶來張力。「我們的責任是怎樣令觀眾感到痛，睇到演員被人打觀眾覺得痛，才是我們的成功。」