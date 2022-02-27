不可能任務︱錢嘉樂《龍的心》7樓跳落街　3樓加障礙物增難度險死

無綫（TVB）節目《不可能任務》，首個星期找來幾位演員包括張振朗、戴祖儀等接受特技人訓練，由錢嘉樂及林迪安主理，其中一個動作要測試大家膽量，由3樓的高度跳落墊，危險度一般，但膽量才是最需要考驗的一環，而錢嘉樂就向學員派定心丸。「唔好諗自己唔得，我拍《龍的心》7樓跳落嚟都冇諗過唔得。」



由錢嘉樂與林迪安教導一眾演員做特技人的技巧。（《不可能任務》影片截圖）

錢嘉樂在影壇的戰績其實多不勝數，早在他監製的電影《龍虎武師》已略說一二。他個人就分別因拍攝《快餐車》及《東方禿鷹》而嚴重受傷。至於有驚無險一次，是拍與7名龍虎武師，在拍攝《龍的心》時，由七樓高跳下來。

曾志偉指錢嘉樂是最後一個受傷的龍虎武師。（《豆瓣》圖片）

錢嘉樂一再強調心理質素是非常重要。（《不可能任務》影片截圖）

在節目中，錢嘉樂提醒戴祖儀，跳下去一刻要有成功的決心，不可以預會失手，並以《龍的心》一場戲作例。當時8個龍虎武師要從沙田帝豪酒店7樓準備，一聽到爆炸聲便一踴而下。據錢嘉樂憶述，當時的動作演員有他、元武、元德、咖哩（劉秋生）、小鵬、二寶、阿虎及元華，8個人一齊做同一個動作。正準備好開拍之際，突然聽到有人叫一聲︰「哎呀」，原來是元武在現場踩到一根釘，但他沒有退下，只是拔掉釘後便上陣拍攝。

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據電影《龍虎武師》，當時在現場的元德訪問透露，全個動作最危險的位置就是錢嘉樂。「當時他在三樓還有一塊板，令他看不到地下。他要撞爛三樓那塊板才可以落地。」結果錢嘉樂順利完成動作，安全落地，但他一意忘形，差點出意外喪命。元德︰「他最先落地，完成動作急於起身，但他忘記了其他人未到。」如果這刻企起身，便會人砸人，非常危險。幸好他突然醒起沒有再動。事實上，拍完這動作，導演洪金寶都喊停大叫︰「救人」因為後來落地的兄弟都有受傷，就是人砸人的情況。如今想起來，錢嘉樂都表示：「如果當時動了，真的沒有命。」

錢嘉樂喜見一眾演員無有怕，６米高台照舉手要跳。（《不可能任務》影片截圖）

張振朗首先報名，但因先前一個動作傷了氣門，被錢嘉樂勸退。（《不可能任務》影片截圖）

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提到《龍的心》，錢嘉樂有場戲要在三樓撞爆玻璃跳落地，然而那時候他太過用力，在穿過玻璃後未能落在卸力的帳篷上，結果雙腳直接落地，重傷入院。

錢嘉樂拍攝《龍的心》與死神兩次擦身而過。（《豆瓣》圖片）

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