吳君如闊別21年再爭金馬獎影后　5個入圍者有3個香港人競爭激烈

第61屆金馬獎入圍名單揭曉，5位準影后就有3位香港女星，59歲吳君如演活被愛情詐騙的寂寞女子，71歲區嘉雯則血淋淋呈現同志愛侶年老時「沒身分」的悲哀，29歲鍾雪瑩把聽障女孩在探尋「正常」生活的掙扎演得絲絲入扣，3位不同年齡層的女星皆交出亮眼成績單，堪稱是神仙打架。



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吳君如曾以《金雞》奪下第40屆金馬影后，闊別21年以《我談的那場戀愛》再度入圍。該片以「網戀詐騙」為題材，吳君如飾演多金醫生與張天賦飾演的詐騙集團菜鳥上演機智交鋒攻防戰，吳君如雖慘遭詐騙，卻甘願一步步暈船進而沉船，過程堆疊出愛情喜劇新高度，吳君如收放自如的細膩詮釋也令人不禁讓人噴笑又飆淚，也進一步探討受害人有時候不願意醒來，或許是因為內心寂寞，寧願活在謊言中也不要醒來。

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吳君如飾演的熟女醫生透過網路交友結識帥氣法國石油工程師，殊不知自己已掉入詐騙集團的陷阱，她所說的「愛情，只要你相信，就是真的」這句台詞也概括了整個戀愛故事。該片導演何妙祺並入圍最佳新導演獎，兩位都將會現身頒獎典禮。

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