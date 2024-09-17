我談的那場戀愛影評｜吳君如張天賦擦火花　一女星演技細膩好搶fo

近年，網絡發展迅速，不只是影響大家日常的生活習慣，同時也成為了犯罪集團的犯法渠道，層出不窮的騙案，新聞報導都經常可見，但是，也有沒有想過，騙案也可會跟感情建立的連在一起呢？曾參與《人間喜劇》與《美人魚》等劇本創作的何妙祺，首部自編自導的劇情長片，則以一宗騙案的前設，牽起了一段面對現實與虛擬的人生。《我談的那場戀愛》一場騙局的開始，寫下了感情的探索，何妙祺首次執導表現平穩。



《我談的那場戀愛》故事講述任職婦科醫生的余笑琴，經歷過不愉快的婚姻，丈夫因意外去世。情路坎坷的她，她在電話裡安裝了交友程式，繼而認識了一位法國工程師。然而，這位法國工程師的真正身份，卻原來是一個騙案集團的新手，綽號「少年」的李偉祖。李偉祖誤打誤撞加入了由白先生為首的網騙集團，在瓊姐的指導下，「少年」化身成為法國工程師，開始跟余笑琴聯絡，二人便漸漸投入了這段關係之中。後來，偉祖覺得自己有愧於笑琴，同時，笑琴與「工程師」準備開始日本之行，於是，偉祖跟隨著笑琴展開這段旅程，卻發現了笑琴的秘密和心事…

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曾為不少電影擔任編劇的何妙祺，首部執導的劇情長片，同樣地由她本人來負責劇本的創作，跟曾經合作的陳慶嘉合編劇本，同時亦擔任影片的監製。還未觀看影片之前，難免會有一點的好奇，究竟如何可以從一個騙局的開始，展開了一段奇妙的旅程，從而延伸至兩者之間建立的感情。或許，這個故事看起來，並不算是真實的，騙案和感情難以連在一起，但是，從何妙祺和陳慶嘉編寫的劇本，融合不同的元素之下，也會為電影帶來多一點的驚喜。

電影分別透過余笑琴和李偉祖兩位人物，藉著被騙與行騙兩個不同的角度，展開了故事的「行騙」，余笑琴的過去，形成了今天她對感情既是憧憬，但又失去信心的情緒，不乏在於她的內心感情描寫。失業的李偉祖，本來想是找一份好工，卻成為了詐騙新手，二人本來就是沒有關係，網絡交友，感情建立，他們卻互相投入了感情之中 — 所說的感情，也不一定是有愛的那一種，偉祖對笑琴的感情，可能會是替她感到可惜。

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笑琴一直希望遇見「工程師」的一刻，把感情的虛擬變成真實，何妙祺與陳慶嘉把現今社會出現的現象，以劇情創作的模式描寫出來，不乏寫實感。從白先生打理的欺騙集團裡的描繪，引申至瓊姐與偉祖等人物的出現，加上集團裡的成員欺騙的過程，充劇戲劇性的舖陳，後來與笑琴透過交友程式的過程，兩者的環環相扣，呈現著半虛半實的感覺。

無疑，騙局本來就是一場欺騙的事，何來會引申成一段感情的故事呢？何妙祺和陳慶嘉藉著偉祖跟笑琴透過交友程式的互動，彼此之間的信任建立，從而開始增進了關係，從來更安排了一次日本「同行」之遊，把本來的一場欺局，漸漸成為了二人感情建立的開始，當然，整個過程，其實只有偉祖才能明白，笑琴一直矇在鼓裡，期盼著跟「他」相見，直到最後的一刻，縱使她知道一切都只是騙局，但是，當她投入這段感情之時，她也領悟到，什麼才是一場真正的感情。

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無疑，電影的選角是電影其中一個值得討論的部份，男女主角找來吳君如和張天賦演出，確實是一點想不到的組合，二人的演出恰如其分，吳君如的純熟演技，毋庸置疑，她把余笑琴這角色的性格，掌握得準繩；張天斌今次的表現，無可否認比前作的更好，這次的電影中演出層次分明，跟吳君如的演出，見有不少的火花。影片其他演員的演出，同樣十分好看，久未演出的陳輝虹，演出輕鬆和造型亮麗的鄧麗欣，以及戲份不多，但演出內歛細膩的吳瑞庭，為電影畫龍點睛。

《我談的那場戀愛》的整體表現四平八穩，首次執導的何妙祺，執導的技巧恰好自如，把整體的節奏控制得準繩流暢，作為第一位首次執導電影，何妙祺的表現是不俗。她和陳慶嘉合編的劇本，結構完整，起承轉合的敘事，把人物和故事描寫得細緻，帶出了騙局過後反思的感情真諦，既是讓觀眾能夠投入到人物的空間裡，同時也顯出了兩位合作的默契。

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