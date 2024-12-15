破地獄｜殯儀顧問潘英廉曾處理防腐個案　遺體真實狀況令家人失望

電影《破‧地獄》自上畫以來，一直是坊間的話題電影，而上星期更登上香港華語片史上票房冠軍。戲中個案對觀眾而言都有不少疑問，特別是韋羅莎為逝去兒子做防腐的例子，原來是電影殯儀顧問潘英廉（William）提供的真實個案，製作過程更參與其中。而電影中沒有公開的真實狀況，便會在今次訪問中一一道來。



電影《破‧地獄》殯儀顧問潘英廉（William），從事殯儀業十年，今次還為劇組提供不少故事有助創作。（黃浩宏 攝）

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防腐是為了復活

在電影《破‧地獄》入面，韋羅莎飾演的甄小姐，一直為逝去的兒子尋求防腐的方法，目的是待將來科技發達，可以把人類復活時，今世再聚。跟電影不同，潘生經歷的真實個案，是由女兒和孫女求助，要幫自己爸爸公公做防腐。「她們的確在紅磡到處找人幫手，都差不多一年，起初是要找心儀的棺木，跟著再跟行家講出防腐的要求後，很多同行都覺得不可能完成，或者太浪費時間而不去接，就這樣一直拖了一整年，之後才再找到我。」

《破‧地獄》中的甄小姐，為兒子四出尋找防腐技術，而現實中是一對母女為公公辦事。(網上圖片)

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雖然答應處理這個個案，但William根本不是防腐的專家，完全不懂這門技術，他答應在能力範圍內，又不犯法的情況下，儘量幫客人處理。「其實大部分資料，都是客人去做研究得來，甚至那些材料都是客人去安排，我只是負責做，材料上只記得有茶樹油，還有幾樣東西我就不太清楚。」

William在處理防腐個案後，便未再跟客人聯絡，未知最後有否選擇安葬。（黃浩宏 攝）

遺體狀況差復活渺茫

還記得黃子華處理小孩屍體時，氣味難擋，朱栢康甚至嘔吐退場，但現實中原來兼非如此。William︰「由於遺體已擺放了超過一年，都已經沒有太大氣味。老實說，當看到遺體這個狀態時，其實已經知道沒可能回到原狀，客人一直以為放在殮房的雪櫃裡，無論是雪一年還是雪十年，都不會對遺體有甚麼改變，還覺得先人過身的狀態怎樣進去，便可以怎樣出來。」

跟現實中一樣，客人的要求一直被視為冇可能，或太麻煩已不接洽，直至遇到William願意一起嘗試。（《破‧地獄》影片截圖）

William更表示看到對方望住遺體的眼神，是有份意想不到的絕望。「她的反應給到我看到，都知道無法挽回，我都很老實跟她說，到了這地步，做完之後會否真的像她所講有防腐作用，或者遲些可以復活呢？大家都不知道，但我們就照做吧！」整個過程，Ｗilliam都體會到女兒對父親的掛念，甚至由殮房接出來，到進入義莊期間，全程是沒有離開過那副棺木。事件相隔了一段時間，William跟對方並未有再聯絡，他亦希望得知最終有沒有改變想法，安排爸爸下葬。

William坦言做這一行，很難不麻木，唯獨是小朋友個案，每次處理都仍有痛心的感覺。（黃浩宏 攝）

小朋友個案仍難面對

每天面對多次生離死別，太執著實在難再做下去，難免會帶點麻木，但再麻木，William每遇到一類個案，再有經驗，心情總是有份痛。「其實處理小朋友個案還是有這種狀況，當爸爸媽媽要撳掣送小朋友入爐，那一下他們表達出來那種不捨，仍然會觸動到我。」

至於最多人想知，就是做殯儀這一行，會否經常遇到靈異事？William︰「講真如果做這行經常會遇到，你都會驚，都做不到這一行。」而事實上William從事十年間，就只遇過一次︰「是在禮堂見到的，當時我還做土工工作，在堂上見到一個白身影，以為是工作人員，是堂官，便走到他身旁交談，但對方一直沒有回應，而當我繼續做自己的事時，出到去便看不見他。」William憶述當時那白影相當實在，覺得他真的是一個人，才跟他打招呼，沒想到可能是其他「朋友仔」。