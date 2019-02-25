【奧斯卡2019】彼思《Bao》奪最佳動畫短片　首女性執導具中國風

第91屆奧斯卡頒獎禮現正舉行中，彼思製作，上年夏天上映的《超人特工隊 2，》內附短篇動畫《Bao》，贏得最佳動畫短片。該動畫描寫華人的故事，更是彼思首部由女性導演執導的短篇動畫。

《Bao》導演Domee Shi過去有份參與製作《玩轉腦朋友》和《恐龍大時代》。（劇照）

彼思（PIXAR）近年幾乎壟斷了奧斯卡最佳動畫獎項，其實短篇動畫的表現也不差，今年又贏一仗，睽違13年《超人特工隊2》上年夏天強勢回勢，配合的映前短篇動畫則會是《Bao》。故事講述一個媽媽因為孩子長大離家，而出現空巢症候群的徵狀，有日她在家整包，其中一個突然獲得生命般「覺醒」過來。

圖中可見，畫面中媽媽把小包放在手心視如珍寶，好像得第二個孩子一樣，而下圖則展示了小主角「Bao」的多個不同表情。

《Bao》的小主角雖然是麵粉出身，不過表情都非常豐富。（《Entertainment Weekly》圖片）

短片片長7分半鐘，由《玩轉腦朋友》和《恐龍大時代》的動畫分鏡師Domee Shi執導，同時亦是彼思史上首位女性導演出品的短篇動畫，而《Bao》正是發想自她自身成長經歷。Domee透露作為華人移民家庭的獨生女，很多時都感覺媽媽把她視作寶貴的小包，時不時確認她的安全，又要確保她不會出夜街等等，所以才構思了這個魔幻的現代童話，如同東方版薑餅人，她補充「bao」在中文除了指蒸的包，同時是「寶」的諧音。

對於能夠創作圍繞亞洲文化和移民家庭的故事，《Bao》導演Domee Shi表示感到非常興奮，但強調受眾不限於華人，相信所有人都能在動畫中找到共鳴，無論是從媽媽還是小包身上。