【奧斯卡2019】Marvel超級英雄第一擊　《黑豹》連奪兩設計獎

第91屆奧斯卡金像獎頒獎典禮今日（25日）舉行，Marvel超級英雄第一擊！電影《黑豹》（Black Panther）賽前囊括7項提名，終先拔，率先奪得最佳服裝設計，之後再下一城，奪得最佳製作設計。

《爭寵》入面，兔仔角色非常吃重，所以有份出場都好合理。（Getty Image）

頒獎嘉賓Melissa McCarthy及 Bryan Tyree Henry以《爭寵》的造型登場，當中Melissa McCarthy由於手戴兔仔手套，難以打開信封，最終要麻煩拍檔Bryan Tyree Henry協助。最終，最佳服裝設計得主由《黑豹》奪得，為Marvel超級英雄電影先下一城。

最佳製作設計再由《黑豹》再下一城。

服裝設計者Ruth E Carter獲奧斯卡三次提名，今次終憑《黑豹》首奪奧斯卡。她致辭時：「感謝Spike Lee給她開始，然後獲得《黑豹》這機會。」並表示製造服裝一直是她的榮幸。她特別多謝奧斯卡：「感謝你們尊重非洲成員及女性在大銀幕的表現及領導能力。」

Ruth E Carter憑《黑豹》奪最佳服裝設計。

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隨後，《黑豹》最佳製作設計，再下一城。《黑豹》Hannah Beachler是首獲此最佳製作設計提名的非裔美國女性，她致辭時表示「真的很緊張，她感謝其他入圍者，奧斯卡及《黑豹》導演Ryan Coogler：「我能站在這裡，是因為Ryan Coogler給了我不同的生活視角，為我提供了一個安全的空間。謝謝Ryan Coogler，我愛你。因為Marvel，我更堅強，因為Marvel讓我有機會盡我所能。」

重溫《黑豹》服裝製作