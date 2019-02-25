【奧斯卡2019】《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》贏最佳動畫　Pixar輸乜

第91屆奧斯卡頒獎禮現正舉行中，一提到奧斯卡最佳動畫，腦海裡首先浮現的都一定是那幾部電影，《沖天救兵》﹑《反斗奇兵3》和《魔雪奇緣》等等，總是離不開彼思﹑迪士尼和夢工場的出品，這幾間大公司的製作可說是壟斷了這個獎項。而今年由SONY PICTURES出品的《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）終於吐氣揚眉，打破這個「傳統」，獲得第91屆奧斯卡金像獎最佳動畫。

《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）奪最佳動畫，是Marvel首部次獲得這獎項。

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《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》口碑載道，戲中的造型和對白都能突出6位蜘蛛俠的不同風格，美術風格方面，電影大受好評的其中一個原因，就是電影把幾種本來風馬牛不相及的動畫風格融合在一起，也不會讓大家覺得奇怪。而漫畫粉絲相信看得最滿足，事關戲中刻意加入了很多漫畫框、對話框、裝飾音效等等，這些都是讓漫畫迷看得不亦樂乎！

《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》打破迪士尼和彼思壟斷，獲得「最佳動畫」。

奧斯卡的最佳動畫這個獎，算是芸芸的獎項中，「資歷」比較淺的一項。事關最佳動畫這個獎項是於2001年才開始設立，第74屆奧斯卡金像獎才開始頒發。多年來也沒甚出現過甚麼爆冷的賽果，而最大的其中兩個贏家，就是彼思動畫製作室（Pixar）和迪士尼，兩者18年來，獲獎次數達到12次。

《玩轉腦朋友》是其中一部出色的動畫，第88屆奧斯卡最佳動畫，阿樂（Joy）、阿愁（Sadness）、阿燥（Anger）、阿憎（Disgust）和阿驚（Fear），你最喜歡哪一位呢？

彼思是壟斷這個獎的「大戶」，多年來它的作品入圍次數有12次，獲獎足足有9次之多。自獎項設立後，有一半時間，彼思都是最佳動畫的贏家。這些年來，不是彼思得獎就是迪士尼，兩間大公司根本就是輪住得獎。其中，彼思的出品更試過連續四屆無間斷獲獎，《五星級大鼠》﹑《太空奇兵·威E》﹑《沖天救兵》和《反斗奇兵3》都是2007年至2010年的得主。其他曾獲獎的作品，還包括：《海底奇兵》﹑《超人特工隊》﹑《勇敢傳說之幻險森林》﹑《玩轉腦朋友》﹑《玩轉極樂園》，全都是很受歡迎的電影。而《超人特工隊2》就有份獲得今屆提名，不過最後就未有獲獎，敗給SONY的《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》。

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迪士尼出品的電影《魔雪奇緣》，是其中一部獲得最佳動畫的作品，俘虜了不少小朋友的心。

除了彼思，另一個包辦最佳動畫這個獎的，就是迪士尼的作品。多年來，迪士尼都入圍過11次，《無敵破壞王》﹑《魔海奇緣》﹑《 無敵破壞王2：打爆互聯網》等電影都曾獲提名。當中有3次成功獲獎，包括有《魔雪奇緣》﹑《大英雄聯盟》和《優獸大都會》，全部都是全球的大熱動畫，可說是家傳戶曉的作品。而夢工場的出品，其實也多次角逐此獎項，例如：《功夫熊貓》﹑《波士BB》﹑《馴龍記》等等，但只有《史力加》一部榮獲第74屆金像獎最佳動畫的殊榮。

這套蜘蛛俠電影擁有極大的優勢，因爲它是一套動畫電影。所以在畫面上﹑用色、視覺效果等的處理已經完勝真人電影，的確讓大家看得目不暇給。

《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》去年12月中於香港上映，口裨甚佳。有影迷看完後話整套動畫由頭到尾都沒有冷場，大讚電影的色彩、畫面和視覺效果都配合得一流，有人甚至說這部是「最好睇嘅蜘蛛電影」。其實這次《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》是SONY PICTURES出品，但也算是代表Marvel第一次獲得奧斯卡的獎項。今次電影的主角不是大家熟識的Peter Parker，而是漫畫終極宇宙（Earth-1610）的第二代終極蜘蛛俠Miles Morales（麥爾斯）。

他原本是一個普通的黑人中學生，有一日意外地被蜘蛛咬到，獲得蜘蛛俠的超能力。機緣巧合之下，撞到了連接不同平行宇宙的對撞機，遇上來自其他次元、同樣擁有超凡力量的蜘蛛俠。電影大獲好評的其中一個原因，是因為電影中的分鏡﹑聲效﹑充滿動漫特色的文字和符號，讓觀眾看得津津樂道，所以勁讚這部動畫電影。

電影中麥爾斯遇上來自其他次元的蜘蛛俠，包括頽廢大叔蜘蛛俠Peter B Parker、女蜘蛛俠Gwen Stacy、黑白帥氣的Spider-Man Noir、體内DNA跟蜘蛛機械人連接的Peni Parker，還有來自卡通世界的蜘豬人 Peter Porker。