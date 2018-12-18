【葉問外傳張天志】張晉率眾演員撐首映　監製黃百鳴：角色有血肉

《葉問外傳：張天志》在12月16日在銅鑼灣舉辦首映禮暨頒獎禮，感謝導演及演員的專業精神和賣力貢獻。當中出席者包括商務及經濟發展局副局長陳百里博士、立法會議員馬逢國、導演八爺袁和平、黃百鳴、張晉、鄭嘉穎、周秀娜及譚耀文等，場面非常熱鬧。陳百里博士在致辭時指，政府非常支持創意產業，並在上年向「創意智優計劃」注資十億，不論從事影視、音樂、設計等都能為相關人士提供「彈藥」。

《葉問外傳：張天志》在12月16日在銅鑼灣舉辦首映禮暨頒獎禮。

電影《葉問外傳：張天志》由有「天下第一武指」之稱的八爺袁和平執導、黃百鳴、甄子丹聯合監製；張晉、《銀河守護隊》及《復仇者聯盟》系列荷里活動作巨星Dave Bautista領銜主演，再加上楊紫瓊、Tony Jaa、柳岩、鄭嘉穎等演員助陣，影迷絕對不容錯過。監製黃百鳴在致詞時解釋拍攝外傳原因，指因為張天志在《葉問3》很有性格，是一個有血有肉的角色，而且和葉問的君子性格不同：「就算張天志在《葉問3》輸咗都很值得再拍，有失敗才有成功。」他更封張晉為「地上最勁」。

另外，導演八爺袁和平和主角張晉分別從監製黃百鳴手上得到由楊紫瓊親手撰寫的「武行正道」卷軸和「地上最勁獎」，八爺特別提到五、六十年代香港的招牌很美，所以構思在空中的打戲，令場面更刺激，不再限於地面打鬥。

導演八爺袁和平從黃百鳴手上得到由楊紫瓊親手撰寫的「武行正道」卷軸。

今次張晉與楊紫瓊、Tony Jaa、Dave Bautista幾位高手過招，他表示三人各有特色：「楊紫瓊的刀很快、Tony Jaa就很兇狠、Dave就是高大力量型。」分享過後八爺和張晉還即場示範詠春「黐手」過招。提到楊紫瓊親身上陣，以雙拳力拼張晉，更一度體力透支，抽筋手震，大會展示楊紫瓊傷勢照片，八爺看到反指：「化妝啫！其實拍打戲拳打一定會瘀。」張晉笑言：「是的，是要化妝遮住傷痕，因為不連戲！」

大會展示楊紫瓊傷勢照片，八爺看到反指：「化妝啫！」

除此之外，戲中演員鄭嘉穎獲大會頒發得「最突破演出獎」，嘉穎笑言八爺要求很高，更表示首日開工已達不到八爺要求：「我摑了周秀娜幾巴導演也不ok。」；而被打的周秀娜則獲頒「專業悲情獎」，她除了被嘉穎怒打外，又被塞白粉。主持其後問娜姐有沒有興趣做打女？她表示如果能選戲中一角色來演，希望能像楊紫瓊一樣，並隨即擺出功夫手勢，霸氣盡現；而譚耀文獲得「唇槍舌劍獎」，他在戲中是鄭嘉穎的好友，為賺錢不擇手段，只用話語和智鬥就傷害到主角張天志。而釋彥能和何遠東分別獲頒「賣力攻守獎」和「捱咗好多獎」。

周秀娜希望能像楊紫瓊一樣，隨即擺出功夫手勢。

最後，眾人在台上啟動「武行正道」燈牌，齊齊擺出詠春「膀手」動作，預祝《葉問外傳：張天志》票房大賣。《葉問外傳：張天志》將於12月20號香港上映，而今集故事承襲《葉問3》，講述張天志被葉問打敗後，放棄詠春歸隱平凡，後來因要擊退惡勢力而重拾詠春。而《葉問外傳：張天志》是23年來首部動作電影獲選成為韓國釜山電影節閉幕電影。

八爺和張晉即場示範詠春「黐手」過招。