【大老作家】90年代作家真人真事　偽造名人書信賺錢海明威都有份

前人的經歷總有值得學習的地方，所以傳記電影拍不停，描寫作家生平的作品亦比比皆是，只是近日上映《大老作家》（CAN YOU EVER FORGIVE ME？）主角Lee Israel絕對是非一般作家，高傲自負老作出個大頭佛，原來更是改編自真人真事。

Lee Israel本是成功作家。（劇照）

黑色幽默電影《大老作家》由喜劇天后瑪莉莎麥卡菲（Melissa McCarthy）主演，講述曾幾咤吒一時的大作家Lee Israel在70 至 80 年代期間事業如日方中，直至90 年代，她因犯上嚴重過錯，職業生涯走下坡，風光不再生活也變得潦倒，幸好有摯愛貓咪作伴。Lee經好友Jack教唆，孤注一擲在紐約開始了另一門「生意」，就是偽造及偷竊已故名人的書信真跡再轉手販賣，久而久之更冒認他們執筆，以老作圖取利潤。

電影改編自Lee Israel於2008年出版的同名回憶錄，故事看似荒謬，卻都是她的親身經歷。Lee Israel在60年代開始為名人撰寫傳記，先後為Katharine Hepburn、Tallulah Bankhead、Dorothy Kilgallen等執筆的作品都頗受到好評，直至一次獲出版社邀請寫Estée Lauder的黑歷史，由於內容未獲對方授權，雙方角力下，Lee Israel臨急臨忙交稿終釀成大錯，該本傳記銷量、評價雙失，成為她作家生涯的污點，之後再沒有出版商願意跟她合作，失業的Lee Israel終日只顧酗酒，不願從事朝九晚五的工作，寧願靠領取救濟金度日。

瑪莉莎麥卡菲的表現大受好評。（劇照）

為籌愛貓醫藥費而偷信

直至一次Lee Israel到圖書館搜集資料，接觸到3封20年代百老匯天后級女丑演員Fanny Brice的信件，隨即想到悄悄把信塞到鞋底偷走，變賣後用作支付愛貓Doris的醫藥費。Lee Israel當時留意到信件底部有一片空白位置，於是買了一部打字機，加入幾句自行創作的內容，美其名是為信件增值，以每封40美元出售「作品」。

透過偽造名人書信，Lee Israel不但賺到生活費，對於這個自負的作家來說，更成了發揮寫作才華的機會，而她亦不惜一切捉緊這根救命稻草，為了提升信件的像真度，她找來多部跟信中的年代相應的打字機，把它們存放在曼哈頓上東區的儲物櫃中，仔細記錄好每部打字機所相對應的名人。除了打字機，Lee Israel對紙質亦同樣講究，她會到不同的圖書館，偷偷撕下舊書的紙張，又會仔細研究信件原作者的背景和特色，務求製作出最似真跡的假貨。

《大老作家》被視為來屆奧斯卡黑馬。（劇照）

不過上得山多終遇虎，Lee Israel其中一封假冒英國演員Noël Coward的信中暗示了其性向，由於他生前極其保護私隱從未提及相關話題，被Noël Coward生前好友揭發造假後，很多商人從此拒買她售賣的名人信件，令她決定重回圖書館偷真品，後來FBI介入調查後，Lee Israel馬上銷毀所有物證，最終僅因轉移偷竊物品而服刑6個月，只是從此被多間圖書館列為終生拒絕往來戶。而到被捕為止，她已偷竊、改動和偽造超過400封已故名人的信件，包括詩人Dorothy Parker、海明威等，其中一封信中，她更假冒海明威投訴《老人與海》竟由Spencer Tracy主演。

有趣的是，Lee Israel在回憶錄中透露，她並未有靠偽造信件大賺一筆，當時每封信平均以50至100美金出售，全是針對主觀意見和生活軼事的內容。