【神探大戰】林峯首度與韋家輝合作　「當自己係泥膠咁配合佢」

林峯今日（19日）出席由韋家輝執導的電影《神探大戰》煞科宴。首次與韋家輝導演合作的林峯指自己看過很多導演的經典作品，其中當然少不了堪稱前作的《神探》：「嗰陣時我覺得好好睇，今次個名再勁啲，叫《神探大戰》，但其實中間係無關連。」

林峯、劉青雲、蔡卓妍等出席韋家輝執導電影《神探大戰》煞科宴。（梁碧玲攝）

林峯更稱呼韋導演做「神編劇」：「我哋演員喺現場都唔知今日嘅劇本發生咩事，因為不停喺度轉緊，導演精益求精，每一日都好似打杖咁。」而戲中的動作場面規模絕不輸大製作：「我哋每一個角色都好多動作呀，呢套係一套幾癲嘅電影嚟，係可以滿足到觀眾，令佢哋意想不到！」

林峯坦言電影一開拍時很緊張，雖然也是第一次與劉青雲合作，不過得到青雲哥的鼓勵後放心了很多，也拉近了二人關係。（梁碧玲攝）

林峯透露早已經獲得韋導演欽點，更非常感謝他給予機會一嘗心願：「差唔多年幾兩年前，我收到韋導演話有套電影，但嗰陣我記得當時未有檔期。其實知道導演搵我已經好開心，冇諗過事隔年幾都仲籌備緊，而導演又再次搵返我，真係好開心！」問覺得自己是否符合導演要求？「應該OK啩，你問吓導演啦，哈哈！」林峯更獲首次合作的劉青雲指點，令他放心應對韋導演：「青雲大哥話導演好清楚自己要乜，所以我只要當自己係泥膠，佢想點就去配合佢。」



阿Sa在煞科宴上大爆戲中有浸水和爆破場面，林峯坦言身為電影新手，面對大量動作場面是很大的挑戰！（梁碧玲攝）