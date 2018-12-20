【葉問外傳張天志專訪】張晉點評三大對手　有機會再挑戰葉問？

有謂十年磨一劍，入行20年的張晉經過雙倍時間的歷鍊，終於在影壇大放異彩，於新片《葉問外傳：張天志》擔正男主角，靠一身好功夫打出屬於自己的電影路。 導演「八爺」袁和平當年提拔張晉入行，在他眼裡這半個徒弟捱出頭，似屬意料中事：「他自己就很成功」，滿身新傷舊患的張晉不卑不亢地說一句：「盡做啦」。 攝影：陳順禎、葉志明

張晉與八爺亦師亦友，最佩服對方的為人，「他不會常常罵人，別人提供意見他亦會尊心聽，我覺得以八爺現在的地位，他大可以不用聽」。

在「宇宙最強」甄子丹的光芒下，張晉於《葉問3》跑出，是他本人也始料不及的事，「那個角色（張天志）是很吸引，但我控制不了觀眾是否喜歡，沒有想過會有什麼反應，就盡力去做，開拍張天志獨立電影更輪不到我去想，因為都是老闆、導演去決定。」

八爺說提攜新人要講緣份，他跟張晉應該相當有緣。

八爺說向來都想提攜有能力、有潛質的人，但能夠找到張晉都是講緣份，由替身開始，當過武師、武術指導，再走到幕前，八爺看準張晉是個人材：「我看他拍電視劇，覺得他演技不錯，所以嘗試推薦他當演員，看看能否演戲份較重的角色，我覺得他勝任，而且演得好好。」

跟Tony Jaa可以放心打，二人的確打得賞心悅目。

更多對打場面

張晉是國家級運動員出身，在鏡頭前打得好睇，也需要同樣出色的對手配合，於是在《葉問外傳：張天志》看到Tony Jaa、Dave Bautista與楊紫瓊等高手出現，才符合八爺說的「對稱」，「以張晉的身手、功夫，一定要找跟他不相上下的對手才行，我找幾位都是對稱的，可以打得上，如果找未拍過動作片的，觀眾會不相信，大家都要是高手。」

事隔廿年再跟楊紫瓊對打，張晉說戥對方辛苦，但為了效果都要真打。

對張晉來說，跟不同人對打有不同態度，才有不一樣的火花，「首先Dave，我希望他就住我來打；至於Michelle，我要就住她來打；Tony Jaa的話，互相不用遷就，只要不停地打。」

廿年前在《臥虎藏龍》當替身的張晉，因意外打傷女主角楊紫瓊而令二人結緣，今次在《葉問外傳：張天志》再次交手，張晉笑言最深感受是：「不要再打傷她了」。而當年擔任動作指導的八爺憶述事發過程，似乎有點摸不著頭腦：「那不經意真的是不經意，拍的時候，我看不到怎樣受傷，大家的動作未到肉，一腳踢中（楊紫瓊）便跪在地上，站不起來，十字韌帶都斷了，怎麼看都看不出來，要逐格看才看到。」

當年張晉從國家武術隊退役後，獲八爺賞識在《臥虎藏龍》出任替身，因而與楊紫瓊結緣。

原來一切都是意外，張晉輕輕踢中楊紫瓊，楊紫瓊失平衡跪在地上，「拗柴」令韌帶斷裂，快到八爺都看不清楚。雖說前車可鑑，再次合作張晉也沒留手，照樣與楊紫瓊拳拳到肉，眼看對方打對雙手佈滿瘀青，連握拳揸刀都有困難，他帶點無奈地說：「因為如果力度不夠就會好假，打下去那個震動，跟沒有碰到是兩回事，這些苦是很難避免的。」

八爺說在香港、中國當武指比在荷里活更享受，因為可以臨場隨心修改動作，張晉笑指在香港有八爺最喜歡的凍檸茶。

由《葉問3》的配角演到外傳男主角，「張天志」少不免被拿來與「葉問」作比較，張晉指張天志較貼地，並非葉問般完美英雄，以不偉大的心態去做偉大的事，正是這個角色的吸引之處。問張天志未來會否再有機會跟葉問再打一場，張晉笑說早在《葉問3》已輸了，二人份屬同門，未來就算同場都不會再鬥。

張晉

化妝：Zoey Chin

造型：Mai Kw

服裝：Market liberty

場地提供：Studio King 影樓王