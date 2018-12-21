【比悲傷更悲傷的故事】導演說出真人真事　罹癌不敢說女友嫁別人

台灣翻拍電影韓國電影《比悲傷更悲傷的故事》中，男女主角劉以豪和陳意涵識於微時，互相扶持，同居睡在同一張床上十年，兩人卻從不告白、不交往和沒有發生關係，就連飾演Bonnie的鬼鬼都問過「這怎麼可能？」而導演林孝謙和編劇呂安弦都指出，聽得最多網友說的就是「現實生活中怎麼可能會有這種愛情！」

因為病患，從不敢說出「我愛你」這3個字。（劇照）

或許觀眾看戲時，會覺得劇情很韓式，罹癌、生離死別等等，似乎仍然等留在10年前的典型韓劇之中。不過在林孝謙和呂安弦接受台媒《ETtoday》訪問時，表示他們真的有位朋友患上癌症，雖然在接受治療後現在沒有病發，不過因為癌症沒有徹底消除，亦不會痊癒，令到他不敢拍拖，更與本身的女朋友分手，也從不敢跟她說清因由。

該名男士後來做了氣管切開手術，令到他說話變得很細聲，而在他看電影時，聽到「身體健康」後會即時落淚，因為只有經歷過的人才會切實地知道人生不求大富大貴，只求身體健康。（網上圖片）

該名男士發現自己罹癌後，沒有講明理由就向女朋友提出分手一事，到後來他接受化療令到整個人爆瘦20公斤，此時前女友才發現「被分手」的真正原因。其後林孝謙補充：「後來他前女友還嫁給別人，在他看完電影後跟我們說，他真的完全了解男主角的心情，因為在現實中，他真的不敢提出任何承諾，因為他不知道自己甚麼時候會死。」

雖然K跟Cream沒有一紙婚書，卻總算留下了一張婚照。（劇照）

其實導演林孝謙在2008年也生過一場大病，當時他被診斷出患上大腸癌，已經是第二期，後來做手術把腸子切掉30公分後，才發現原來是大腸「憩室炎」，雖然是良性腫瘤，但不處理的話，在5至6年後也會惡化成癌。所以當年生病時，同樣讓他深切感受到身體健康的重要。他指出：「躺在病床上，家人來探望自己時，真的會難過到說不出話然後爆哭。所以在醫院那幕，我們才會安排把張哲凱（劉以豪飾）的台詞全部拿掉，因為我太懂這種心情了。」