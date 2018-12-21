【犬鳴村】《咒怨》清水崇新作　改編日本廢棄隧道都市傳說

《咒怨》導演清水崇從影以來以多部經典驚慄片奠定日本恐怖大師的地位，早前為麥浚龍作品《殭屍》擔任監製，為電影注入獨特恐怖美學，近日終於宣布再執導筒，新作鎖定號稱日本最凶險靈異地的「犬鳴隧道」，將都市傳說改編成電影《犬鳴村》搬上大銀幕，更會實地取景。

清水崇新作《犬鳴村》近日公開一系列電影海報。（網上圖片）

為建水壩封村

清水崇新作《犬鳴村》近日公開3張海報，貫徹大師最擅長的懸疑詭異風格，根據東映官網資料，電影圍繞犬鳴隧道的傳說展開，從未有人進入隧道後能全身而退，劇情將探討那些人的下落和犬鳴村的起源故事，有指電影11月已開鏡拍攝，預計2020年初公開。

《犬鳴村》改編自日本著名都市傳說，源於九州福岡縣知名靈異地犬鳴隧道附近一個只有一百多人的小村落，當年由於政府決定在當地興建水壩，把所有村民遷離犬鳴村，卻忘記遷走無親無故的孤墳，水壩建成後，屍骸長埋水底，該地從此不斷傳出怪事。相傳水壩一入夜就會傳出神秘人聲，只是夜班保安去檢查從未有任何發現，甚至一去無回頭，當局一度懷疑保安失足墮入水中，可是幾次打撈都未尋獲遺體，傳說傳開後慢慢有人特意到犬鳴水壩附近跳橋自殺，加上隧道交通意外頻生，犬鳴隧道最終被冠上「道路狹窄太危險」為由而遭廢棄，從此在地圖再也找不到這個地方。

孝順仔被活活燒死

但令犬鳴隧道成為全日本最凶險靈異地的，還是1988年發生的犬鳴隧道燒殺事件（犬鳴トンネル工員焼殺事件），受害者梅山光一是個孝順的內向青年，收10萬日圓人工就會把7萬日圓交給媽媽。在昭和63年12月7日的傍晚，20歲的梅山光一剛從鋼鐵工場下班準備回家，等紅綠燈時被5名年約16至19歲的不良少年纏上，對方提出想送女生回家要求借用梅山的車，遭他拒絕後，5人一氣之下把他綁起來拳打腳踢和用士巴拿攻擊他，又向他丟石頭引致腦部出血並昏迷。

期間其中一人曾出言勸阻，後來主犯以事件曝光對大家沒有好處為由，威脅眾人合力殺死梅山，為免把屍體丟到水中會浮起，決定把他抬到犬鳴隧道中淋上石油活活燒死，梅山可怕的悲鳴聲迴盪在隧道中，在確認他死去後，5人隨即回到福岡市內飲酒作樂，醉後自爆「剛才殺了人」。翌日，有人發現梅山的屍體，5名少年亦遭拘捕，主犯被判以終身監禁。

犬鳴隧道的大量可怕傳說成為《迷家》和《隧道奇譚》的原型。（網上圖片）

探靈聖地

殘忍的燒殺事件後，網上湧現跟犬鳴隧道相關的怪事，包括2000年在水壩旁發現女性骸骨，和2001年有5人前往當地探靈而發生車禍，造成4死1傷等，亦有大量靈異傳聞，例如村口有一塊「前路不受日本憲法保障」的看板，亦有網民指曾目擊同車乘客進入隧道後突然大笑，之後入住精神病院長達20年。

因為可怕傳聞不絕於耳，犬鳴隧道慢慢發展成日本最凶險靈異地，不少電子遊戲和動畫都曾以其為原型，包括2016年動畫《迷家》，連著名恐怖漫畫家伊藤潤二都曾以犬嗚隧道都曾以其為靈感創作《隧道奇譚》。