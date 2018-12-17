【非分熟女】蔡卓妍預告性感大露背　探討女性身體自主

由曾獲香港電影金像獎新晉導演獎的曾翠珊執導、蔡卓妍及台灣演員吳慷仁主演的《非分熟女》，首條先導預告終於出爐。預告片長僅一分鐘，沒有涉獵其他情節，只有蔡卓妍的一段獨白，再加上性感露背沐浴場面充撐，非常引人入「性」。而曾導對此預告的剪接亦大加讚賞，同時指出製作團隊花了不少力氣，「才能把一個念頭滾動成一部電影」，影迷如何不期待呢！

蔡卓妍飾演的獨生女小敏，與丈夫結婚四年，卻未能靈慾一致，至今仍是處女。（網上擷圖）

電影講述由蔡卓妍（阿Sa）飾演的獨生女小敏，與丈夫結婚四年卻未嘗性生活。某天，小敏與由吳慷仁飾演的型男廚師家豪邂逅後，在食慾及色慾同時昇華下，決定踏出女性身體自主第一步，希望探索更多生命中的可能性。

在這條先導預告中，沒有其他枝節，只有獨生女小敏的獨白，「雖然與丈夫結婚四年，至今卻仍然是處子之身。」雖然小敏看似是一個虛構的角色，但或者對某些人來說，她們根本就是小敏。每日都過著重重覆覆的生活，或者因為壓抑自己的真正需要，而令整個人變得扭曲。而《非分熟女》希望帶出一個簡單的道理，就是在這生活模式，你會甘於安於現狀，過著一成不變的日子，還是會鼓起勇氣跳出框架。

除了在預告中見到蔡卓妍性感露背沐浴外，其實早在五月時，蔡卓妍為《非分熟女》積極練習鋼管舞，再加上首條預告的香艷畫面，相信是蔡卓妍繼《雛妓》中有大膽演出後，另一次性感新嘗試，影迷拭目以待！