【大黃蜂】外傳換導演洗盡伏味 　全新角色三變金剛有幾勁？

《變形金剛》拍足咁多年睇到觀眾幾乎審美疲勞，但今年仍大膽推出《大黃蜂》獨立電影，以前傳的形式解構大黃蜂最初來到地球的原因，除了解構大黃蜂當年失聲之謎，原來還有兩個過去從未在《變形金剛》電影宇宙從出登場的角色。

《大黃蜂》雖是前傳故事，卻堪稱是《變形金剛》系列最精彩作品。（劇照）

米高比爾（Michael Bay）執導的《變形金剛》系列曾一度叫好叫座，可惜之後拍攝的續集淪為倒模式製作，第5集《變形金剛：終極戰士》卻仍在一片罵聲中開出逾6億美金票房。好彩系列始終知死，前傳《大黃蜂》換上曾兩度入圍奧斯卡最佳動畫的新晉導演Travis Knight執導，全新風格令觀眾耳目一新，不過不止新女主角希莉辛菲（Hailee Steinfeld）新鮮感十足，戲中還有隱藏手牌。

電影講述在80年代，大黃蜂孤身來到地球，遇上少女查莉後展開一段驚險旅程，早前公開的片段可見，狂派（Decepticons）成員三變金剛（Triple-Changer）Shatter和Dropkick追查大黃蜂的下落，扮晒正義跟莊先拿（John Cena）飾演的軍官合作，短片中可以見到三變金剛的三種形態，除了機械人造型外，還有分別適合空中和地面戰鬥的不同形態。

三變金剛在《變形金剛》宇宙中數量極少，當中博派和狂派都有，在動畫《Rescue Bots》中，柯柏文就曾獲得這種技能。三變金剛由於在不同形態之間轉換的速度是其他機械人的兩倍，令它們可以在轉眼間就能轉換至最有效的戰鬥形態，上到戰場上如同贏在起跑線，所以一直被視為變形金剛界的高材生。而在《大黃蜂》中，Shatter和Dropkick能轉換成戰鬥機和直升機，為了突出電影身處的年代，車輛形態則是美國肌肉車（muscle car），特色是大馬力且車速極快，兩個角色分別能轉換成紅色的Plymouth Satellite和AMC Javelin，復古車型充滿年代感。