【大黃蜂】乘勢推續集？　監製：有很多冒險故事可以發展！

由查維斯奈捷(Travis Knight)執導;希莉辛菲(Hailee Steinfeld)及莊先拿(John Cena)主演的《變形金剛》(Transformers)系列電影的首部外傳電影《大黃蜂》(Bumblebee)將於週四上映。而電影監製Lorenzo di Bonaventura早前率領劇組來港出席記者會為新戲宣傳,他表示《變形金剛》還有很多故事可以發展,不排除會再開拍新作。

希莉辛菲與大黃蜂不乏對手戲。(劇照)

自從傳出開拍《變形金剛》外傳電影《大黃蜂》後,傳媒對於一手創造出《變形金剛》系列電影的監製Lorenzo di Bonaventura的問題總離不開《大黃蜂》會否拍續集電影,或會否出現其他變形金剛角色的獨立電影。而今次Lorenzo di Bonaventura回答也一如以往,沒有透露半點新方向:「我們製造的每一部電影,都希望觀眾喜歡,所以冇人會做冇觀眾看的電影。」相信有關《變形金剛》的新方向,一切要看《大黃蜂》的票房成績如何。然而他續指出,希望能見到導演查維斯奈捷、希莉辛菲及莊先拿回歸續集:「畢竟《大黃蜂》仍有很多冒險故事可以發展。」

監製Lorenzo di Bonaventura直言,《大黃蜂》仍有很多冒險故事可以發展,莫非乘勢推出《大黃蜂》續集電影。(劇照)

而今次《大黃蜂》台前幕後可謂大換血,除了保留三大監製外、《變形金剛》系列電影導演米高比爾(Michael Bay)也改任監製一職;而電影則找來定格動畫電影《捉妖敢死隊》(Kubo and the Two Strings)導演查維斯奈捷執導。對於首次執導真人版電影的他來說,直言始料不及會有這個機會,但與Lorenzo di Bonaventura傾談後,發現雙方都希望以新方向製作《大黃蜂》,於是兩人一拍即合:「兩年前他找我成為《大黃蜂》的導演時,我感到非常驚訝,因為當時我是一個沒有什麼經驗的導演。但當與他傾談過後,發現有很多新方向。」他續指出,由於自己生長在80年代的美國,所以自小就是《變形金剛》迷,對於今次有幸成為《大黃蜂》導演,他坦言:「夢想成真!」

監製Lorenzo di Bonaventura、導演Travis Knight、希莉施丹菲及莊先拿來港出席記者會。

今次《大黃蜂》以女性為主角,在戲中飾演Charlie Watson的希莉辛菲與大黃蜂不乏對手戲,但有苦自己知:「因為大黃蜂不存在,所以拍攝時是我一直與空氣對話。」雖然如此,但導演查維斯奈捷卻大讚希莉辛菲戲中初遇「大黃蜂」的一幕,令人印象深刻。

導演導演查維斯奈捷大讚希莉辛菲戲中初遇「大黃蜂」的一幕令人印象深刻,但其實拍攝時,希莉辛菲只能對著空氣演戲。(劇照)

另外,她也提到Charlie Watson與她本人非常相似:「我們都是平凡的後生女,沒有特殊能力,但很勇敢、堅強及聰明。」除此之外,她還提到最困難的是要一邊駕車,一邊演戲,擔心會發生意外:「初時我以為會好容易,因為我已駕車多年,但原來同時兼顧演戲及駕車是好難的事。」雖然希莉辛菲有駕駛經驗,然而她對汽車維修一竅不通。至於戲中演得得心應手,全靠她有一位對汽車維修及零件十分熟悉的兄長,成為了她的「活字典」。

一個平凡的女生Charlie Watson遇上大黃蜂,會是一個什麼樣的故事呢?(劇照)

最後,四人被問及如果可以變成變形金剛,他們最想變成什麼呢?導演二話不說指自己希望成為一架太空火車;而莊先拿則希望成為馬桶,他連名字都想好,還即場演繹:「我會想做Johntron,如同Megatron,但我會變成馬桶,變形時還有沖水聲。」而莊先拿也提及自己能有幸參演《大黃蜂》,直言要做大黃蜂的後備車呔都無所謂。