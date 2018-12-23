【大黃蜂】乘勢推續集？　監製：有很多冒險故事可以發展！

由查維斯奈捷（Travis Knight）執導；希莉辛菲（Hailee Steinfeld）及莊先拿（John Cena）主演的《變形金剛》（Transformers）系列電影的首部外傳電影《大黃蜂》（Bumblebee）將於週四上映。而電影監製Lorenzo di Bonaventura早前率領劇組來港出席記者會為新戲宣傳，他表示《變形金剛》還有很多故事可以發展，不排除會再開拍新作。

希莉辛菲與大黃蜂不乏對手戲。（劇照）

自從傳出開拍《變形金剛》外傳電影《大黃蜂》後，傳媒對於一手創造出《變形金剛》系列電影的監製Lorenzo di Bonaventura的問題總離不開《大黃蜂》會否拍續集電影，或會否出現其他變形金剛角色的獨立電影。而今次Lorenzo di Bonaventura回答也一如以往，沒有透露半點新方向：「我們製造的每一部電影，都希望觀眾喜歡，所以冇人會做冇觀眾看的電影。」相信有關《變形金剛》的新方向，一切要看《大黃蜂》的票房成績如何。然而他續指出，希望能見到導演查維斯奈捷、希莉辛菲及莊先拿回歸續集：「畢竟《大黃蜂》仍有很多冒險故事可以發展。」

監製Lorenzo di Bonaventura直言，《大黃蜂》仍有很多冒險故事可以發展，莫非乘勢推出《大黃蜂》續集電影。（劇照）

而今次《大黃蜂》台前幕後可謂大換血，除了保留三大監製外、《變形金剛》系列電影導演米高比爾（Michael Bay）也改任監製一職；而電影則找來定格動畫電影《捉妖敢死隊》（Kubo and the Two Strings）導演查維斯奈捷執導。對於首次執導真人版電影的他來說，直言始料不及會有這個機會，但與Lorenzo di Bonaventura傾談後，發現雙方都希望以新方向製作《大黃蜂》，於是兩人一拍即合：「兩年前他找我成為《大黃蜂》的導演時，我感到非常驚訝，因為當時我是一個沒有什麼經驗的導演。但當與他傾談過後，發現有很多新方向。」他續指出，由於自己生長在80年代的美國，所以自小就是《變形金剛》迷，對於今次有幸成為《大黃蜂》導演，他坦言：「夢想成真！」

監製Lorenzo di Bonaventura、導演Travis Knight、希莉施丹菲及莊先拿來港出席記者會。

今次《大黃蜂》以女性為主角，在戲中飾演Charlie Watson的希莉辛菲與大黃蜂不乏對手戲，但有苦自己知：「因為大黃蜂不存在，所以拍攝時是我一直與空氣對話。」雖然如此，但導演查維斯奈捷卻大讚希莉辛菲戲中初遇「大黃蜂」的一幕，令人印象深刻。

導演導演查維斯奈捷大讚希莉辛菲戲中初遇「大黃蜂」的一幕令人印象深刻，但其實拍攝時，希莉辛菲只能對著空氣演戲。（劇照）

另外，她也提到Charlie Watson與她本人非常相似：「我們都是平凡的後生女，沒有特殊能力，但很勇敢、堅強及聰明。」除此之外，她還提到最困難的是要一邊駕車，一邊演戲，擔心會發生意外：「初時我以為會好容易，因為我已駕車多年，但原來同時兼顧演戲及駕車是好難的事。」雖然希莉辛菲有駕駛經驗，然而她對汽車維修一竅不通。至於戲中演得得心應手，全靠她有一位對汽車維修及零件十分熟悉的兄長，成為了她的「活字典」。

一個平凡的女生Charlie Watson遇上大黃蜂，會是一個什麼樣的故事呢？（劇照）

最後，四人被問及如果可以變成變形金剛，他們最想變成什麼呢？導演二話不說指自己希望成為一架太空火車；而莊先拿則希望成為馬桶，他連名字都想好，還即場演繹：「我會想做Johntron，如同Megatron，但我會變成馬桶，變形時還有沖水聲。」而莊先拿也提及自己能有幸參演《大黃蜂》，直言要做大黃蜂的後備車呔都無所謂。