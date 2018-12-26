【大黃蜂】解構《變形金剛》時間線　大黃蜂重大事件回顧

由米高比爾（Michael Bay）執導的首部《變形金剛》（Transformers）在2007年上映時，影迷已經清楚變形金剛在地球已隱居多年。而隨著每部續作電影的發展，發現變形金剛在地球出現的歷史越悠久，而首部《變形金剛》外傳電影《大黃蜂》（Bumblebee）的出現，為這個系列開闢新時間線，為影迷帶來一場全新冒險。

大黃蜂是Sam Witwicky人生的第一輛車；也是《大黃蜂》Charlie Watson的人生的首輛汽車。（劇照）

在2007年上映的《變形金剛》開頭，當以為變形金剛在現代才來到地球時，電影卻指出，探險家Archibald Witwicky在1897年到北極探險時，便發現了麥加登。之後鏡頭一轉，時間就來到現代。當時由沙拉保夫（Shia LaBeouf）飾演的Sam Witwicky，如同今集《大黃蜂》Charlie Watson一樣，買了他們人生的第一輛車。而這輛舊車雖然不起眼，但實際上他是博派成員大黃蜂。

當年首集《變形金剛》曾指出Allspark落入地球。（劇照）

博派首領柯柏文（Optimus Prime）在《變形金剛》向觀眾講述一個名為火種源（Allspark）的物品。據了解，火種源等於母體，是給予變形金剛生命的物品。由於火種源力量強大，因此成為了博派和狂派的爭奪目標。而最後斯比頓星在17,000年至10,000之間發生內戰，而當時有指火種源落入地球，於是博派首領柯柏文聯同已在地球生活的大黃蜂，奉命保護火種源及擊敗狂派。儘管博派在電影中的屢戰屢勝，但其實動畫中的博派多次灰內戰中被打到潰不成軍。

而在電影《變形金剛》最後片尾，柯柏文宣佈地球成為博派的新家園，他邀請還在太空中飄流的其他博派倖存者來到地球，這是接下來四部電影故事的基礎，而地球在每一續集中，都會出現新問題。

狂派首領麥加登在《變形金剛》跌落在北極，並被探險隊隊長Archibald Witwicky發現。（劇照）

而在2011年推出的第三集《變形金剛:黑月降臨》（Transformers: Dark of the Moon），柯柏文的導師、博派前任領袖御天敵（Sentinel Prime）一直影響柯博文的是非觀念，他的出現再次帶領觀眾回到斯比頓星的內戰。在內戰後期，御天敵與麥加登達成協議，決定再次讓斯比頓星變得更偉大。可是，長久以來的內戰，令斯比頓星變得不宜居住。於是他們把目光鎖定在地球。可是御天敵在飛往地球途中發生意外，並墜落在月球。不醒人事的他令狂派殖民地球的計畫不得以暫停。

御天敵曾與麥加登達成協議，目的就是讓斯比頓星變得更偉大。（劇照）

狂派與博派最終放棄了斯比頓星，前往地球。然而，博派比較幸運，大部分的成員成功存活，並偽裝成車輛與人類共存；但狂派卻比較可憐，其首領麥加登更墜落在北極，變成一顆大冰塊，最終博派與狂派之間出現了一段和平時期。這也連接了首集《變形金剛》，為何Sam Witwicky祖先Archibald Witwicky在北極探險時會發現麥加登的巨型冰塊。

《大黃蜂》重現斯比頓星球內戰。（劇照）

而在1987年後，美軍拿走了麥加登的巨型冰塊作研究，令美軍科技出現大躍進，所以在首集《變形金剛》，軍人已經與變形金剛一起行動。同時也解釋了，美軍一直致力研究這些外來生物。隨着劇情發展，在2009年推出的續集《變形金剛：狂派再起》中，揭露了變形金剛在公元前17,000年之前已來到地球。

博派首領柯柏文在《大黃蜂》開首，叫大黃蜂到地球保護人類（劇照）

最有趣的是，在第5集《變形金剛：終極戰士》（英語：Transformers: The Last Knight）中，影迷得知其實博派早已跟人類聯合作，而大黃蜂還參加了第一次及第二次世界大戰。沒想到，原來納粹德國是輸給變形金剛。這訊息也間接影響了《大黃蜂》前傳電影，因為《大黃蜂》發生在1987年，即變形金剛與Sam Witwicky合作的二十年前，是另一條時間線。

電影講述博派「大黃蜂」因斯比頓星球內戰，被柯柏文命令他去保護地球。於是，他躲藏在加州的一個海灘小鎮，直到少女Charlie Watson意外與他接觸，並成為好友。但他們很快發現自己遭到由Jack Burns領導的政府機構「第七區」獵殺。當他們離開人類社會時，他們得知原來大黃蜂不是地球上唯一的變形金剛。所以，大黃蜂首到地球是1987年，並非二戰後；而且片尾柯柏文也已經到達地球，所以導演完美忽略了首集《變形金剛》，甚至於整個《變形金剛》系列，所以影迷確實可視《大黃蜂》為獨立電影。