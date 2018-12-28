Nicki Minaj配音配上癮　繼《冰河世紀》後強勢加盟《憤怒鳥2》

雖然距離上映還有一段時間，但Sony Pictures最新動畫電影作品《憤怒鳥大電影2》（《The Angry Birds Movie 2》）的製作正在持續著。據傳嘻哈歌手：Nicki Minaj也加入了本片的配音演出行列，然而，根據外媒Variety的報導指出由Nicki Minaj配音的角色目前尚未公開。

星級卡士再加持《憤怒鳥大電影2》，2019夏天將會很火爆

曾推出過《Super Bass》、《Starships》以及《Anaconda》等熱門歌曲的美國流行嘻哈歌手Nicki Minaj，她在全球流行音樂的重要指標：美國告示牌（Billboard）百大單曲榜中的成績，已經超越了同類型中絕大部分的女性藝人。

聽聽Nicki Minaj的《Chun-Li》▼

除了Nicki Minaj之外，其他全新加入這部《憤怒鳥大電影2》配音行列的演員還包含：《捉鬼敢死隊》Leslie Jones、影集《Crazy Ex-Girlfriend》Rachel Bloom、《我的超豪男友》Awkwafina、《魔雪奇緣》Sterling K. Brown、名製作人Eugenio Derbez、《訪·嚇》Lil Rel Howery、迪士尼影集《Liv and Maddie》Dove Cameron以及喜劇演員Zach Woods等。

《Crazy Ex-Girlfriend》Rachel Bloom（Facebook）

然而，《憤怒鳥大電影2》並非這位流行歌手的首部配音作品，Nicki Minaj曾在《冰河世紀4：玩轉新大陸》中為一隻母長毛象配音，而她也參與過幾部真人電影的演出，像是：《Barbershop: The Next Cut》以及《小三大聯盟》。

Nicki Minaj曾經參演《Barbershop: The Next Cut》（點圖欣賞劇照）▼

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而《邊個波士唔抵死？》Jason Sudeikis、《魔雪奇緣》Josh Gad、《小丑回魂2》Bill Hader、知名編劇＆演員《月光光心慌慌》Danny McBride以及《權力遊戲》Peter Dinklage等首集陣容都將回鍋，再度為他們的角色配音演出。

Peter Dinklage於《權力遊戲》扮演要角「Tyrion Lannister」。（劇照）

手遊《憤怒鳥》再拍電影迎接熱門電玩十週年！

《憤怒鳥大電影2》的電影情報首於2017年年底公開，打造出這個於2009年誕生，曾是全球最知名手遊的荷蘭遊戲公司Rovio Entertainment執行長：Kati Levoranta表示，非常高興能夠再度與Sony Pictures的動畫團隊合作：「我們真的非常榮幸能夠再度與Sony Pictures聯手出擊，尤其是在第一集電影那夢幻般的合作之後，我等不及要在接下來這部續集中展開新的旅程了。」

《憤怒鳥大電影》成功將經典手遊百分百改編成電影，點圖欣賞更多劇照▼

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Kati Levoranta表示：「Rovio將會持續以我們旗下的遊戲為中心，創造出全新的故事與體驗，而我們也可望能夠帶領粉絲們於大銀幕上再度回到《憤怒鳥》系列的世界中。」

Columbia Pictures總裁：Sanford Panitch接著表示：「2016年的《憤怒鳥大電影》如旋風般席捲了全世界，也在全球建立起了許多全新的粉絲族群。我們在與來自 Rovio 的朋友以及創意夥伴的合作過程中，獲得了相當不可思議的體驗，而現在Sony Pictures Imageworks 的團隊和我們都已經準備好要展開新的冒險了。」

《憤怒鳥大電影》（劇照）

《憤怒鳥大電影》為Sony Pictures創下了不俗的票房表現，在全球賺進了3億5,000萬的票房收入，而北美票房的部分佔了其中的1億75萬美元；而根據最新的報導，《憤怒鳥》手機遊戲系列在全球已經創下了40億次的下載量。

《憤怒鳥大電影2》預計將於2019年8月16日在美國上映。

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