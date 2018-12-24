【水行俠．影評】條橋同黑豹雷神撞到七彩！新意欠奉的魚樂無窮

歷經諸多波折的DCEU（DC擴展宇宙），去年才靠《神奇女俠》（《Wonder Woman》）揮出一記滿貫全壘打，再靠《正義聯盟》（《Justic League》） 再次陷入即將三振出局的窘境；而久候一年，身為本年唯一一部DCEU作品的《水行俠》（《Aquaman》），重拾了殘破不堪的招牌，打出了一張中規中矩的安全牌，但這樣的做法也必然參雜了硬傷，即為套路滿滿的平庸，視覺特效製作一流、劇本則為二流，基本上並無太多值得一提及回味無窮之處，但也能看見DC已有逐漸起步的雛形所在。

《水行俠》為DCEU重拾了殘破不堪的招牌。（IMDb）

劇情稍嫌華而不實

風格要趨向於灰暗、獨樹一幟的敘事野心相當樂見，抑或屬於輕鬆風趣的創作取向也不排斥，但DC目前真正欠缺的是一個完整的故事，而非只是向Marvel的行事作風看齊的刻意仿作，對我而言《水行俠》就是這樣的作品──華而不實、情節成份的重複性高，望向其獨立電影《超人：鋼鐵英雄》（《Man of Steel》）與《神奇女俠》，既有鮮明的主軸與主題，而《水行俠》與前兩部有所不同的，就是過度趨向於刻意效仿的制式，梳理支線也相當地草率。

《水行俠》恐難以與《神奇女俠》媲美，點圖重溫《神奇女俠》精彩劇照▼

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縱觀水行俠——Arthur Curry的英雄旅程，亦是非常典型的宮廷鬥爭與家族政治角力，相形之下隔壁棚已有《雷神奇俠》（《Thor》）與《黑豹》（《Panther》），而《水行俠》論人物描寫與故事架構都相當的平庸呆板，甚至可以說是相當無聊。

水行俠之英雄旅程與雷神、黑豹相形見絀，點圖回顧《雷神奇俠》、《黑豹》劇照▼

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家族政治角力與皇室背景輕描淡寫，更別說「同母異父」的兄弟海洋領主（Ocean Master）被塑造成狂犯中二病的丑角，爭奪王位與兄弟之間的角力戰，無疑是全片最令人感到乏味的段落，我寧願看「海底版」徐錦江和Amber Heard尋找三叉戟的《驚天奪寶》（《National Treasure》），或是陸地上的父子情深，我也不要看Mr. Warren和海超人所上演的《家和萬事興》（台灣鄉土劇）之王室鬥爭……

Jason Momoa話自己老咗就會變到徐錦江咁。（網上圖片）

溫子仁執導英雄片的可惜之處

別看這是溫子仁（James Wan）執導超級英雄片的首當其衝，沒想到跟恐怖驚悚元素完全扯不上關係的《水行俠》，也能狂放「溫氏」Jump Scare的老招數，時不時以為自己是Michael Bay，狂置入爆破，以這種方式來製造危機感實在廉價到相當懶惰 （而且你也不是在拍恐怖驚悚片…）。

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這也印證了溫子仁執導非恐怖驚悚片的老毛病仍舊沒改，水準也持續停留於半桶水的作品質量，《狂野時速7》（《Furious 7》）就是最典型的例子，很不巧的《水行俠》也好死不死吃到了Dominic Toretto（雲迪素角色）的口水，特效氾濫、音樂錄影帶式過場，只差沒把「Family」掛在嘴邊，本片也比《狂野時速7》來得順眼多，只能說溫導在執掌商業大片很有野心，但卻完全不懂得節制。

《水行俠》劇照（IMDb）

要說溫子仁扛起DC這塊已被撻伐到破碎不堪的招牌還差得太遠，《水行俠》完成度雖高，卻也明顯趨於公式化的套路，打好英雄旅程的敘事基本盤為其次，著墨情感戲的部份也俗濫至另一個境界，更別說Arthur Curry與Mera那「史力加」式的接吻有多麼令人詬病，侷限於制式的安全牌，進而抹煞了整部作品的野心，劇本整體而論並無新意，不過基於目前DC令人堪憂的前途，算是克盡己職。

Arthur Curry與Mera「史力加」式的接吻為人詬病。（《史力加》劇照）

嘗試拯救DC的《水行俠》

整體而言，《水行俠》是部僅有「盡職」、成績位於中段班的庸作，採用平鋪直敘、架構公式化的爆米花電影作風，粗魯且不修邊幅的直率，力有未逮、過目即忘的情節也漸漸浮出；亞特蘭提斯與海底場域的特效製作可謂頂級，雖然不免也有一些格格不入的電腦動畫角色與臉孔CGI過修的問題，溫子仁頂多只是拍出了一部充斥炫技且勉強合格的超英娛樂片，也不足以到賦予「DC救星」的美譽。論作品的缺失而言依然沒有少，不過起碼DC這一步並非失足，只要後期華納高層不要亂來干涉，DC總有一天也能逐漸重塑世界觀的創作動向。

左：Nicole Kidman、右：Michelle Pfeiffer。（電影宣傳照）

P.S. Nicole Kidman在片中多年後完全沒變老的「非純天然」實在太誇張，望向《蟻俠2：黃蜂女現身》（《Ant-Man and the Wasp》）困在量子領域多年的Michelle Pfeiffer呵呵，Randall Park半年內出現在兩個電影宇宙的成就解鎖 XDDD。

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