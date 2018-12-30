【2018回顧】3大元素令港產片成獎項保證？　預視下屆金像獎名單

近幾年，「港產片」成了一個獨特的標籤，由起初代表去不到大陸放映的小本製作；到中段變成暴力、色情、低俗的載體；到踏上政治元素的身份認同，港產片這三個字，在這數年間起了很大變化。 來到近年，因為《一念無明》及《樹大招風》，不斷登上頒獎台，港產片不單成為新晉導演的表演舞台，更成為一眾演員染指獎項的華麗階梯。在2018年，就先拔頭籌有毛舜筠憑《黃金花》首奪香港電影金像獎影后，而今年其實仲有幾部同類作品，寄望來年在金像獎發光發亮。

《一念無明》的成功，無疑令老闆對新導演多一份信心。（劇照）

《一念無明》成關鍵

首先回帶到2016年，由新晉導演黃進執導《一念無明》，以200萬低成本拍出一個關注精神病人及居住環境的故事，而在曾志偉協助下，更得到金燕玲、余文樂等參與拍攝，最終贏得第36屆香港電影金像獎最佳男女配角及新晉導演獎。同年，《樹大招風》在三位新導演操刀下，不單成為最佳電影，更讓林家棟成為影帝。這漂亮戰績，令新晉導演+社會議題+星級演員，成為一個致勝的方程式。

去到2017年，年底率先播放，然後順利入圍2018年金像獎的《黃金花》，憑關注自閉兒童家庭問題，令毛舜筠（毛姐）贏得影后一獎，連帶飾演自閉加輕度智障角色的凌文龍，也贏得最佳新演員。在一片掌聲中，令電影正式上畫時大受好評，更創下540萬票房佳績，令這方程式再度成為靈藥。

毛姐憑《黃金花》首奪影后，電影導演是陳大利，亦是其首部個人執導作。（影片截圖）

《逆流大叔》大戰《翠絲》混戰《淪落人》

所以回看今年上畫的作品，不難發現會有來年金像獎的足跡。先看《逆流大叔》，票房在逆流下創出1,600萬佳績，而且吳鎮宇不收片酬還出任監製及演出，令電影多一分熱血熱誠感覺，雖則故事沒有探討甚麼議題，只是拍出中年漢的掙扎，但題材夠貼地也算賣點。

同一道理，電影《翠絲》由新晉導演李駿碩執導，將跨性別議題帶到主流，姜皓文首度成為男主角，夥拍紅姐惠英紅，而打令哥袁富華也率先在金馬獎奪得最佳男配角。觀乎這個組合，已經看到會穩拿幾項金像獎候選獎項。還有黃秋生主演的《淪落人》，以半癱病人帶出跟外籍傭工在賓主與朋友間的關係，這亦是導演陳小娟首部長片。

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《非同凡響》會成黑馬

而來年金像獎另一黑馬，有可能是《非同凡響》，有別於剛才提及的方程式，該片主要卡士均屬新演員，岑珈其、余香凝等，由於是探討香港的特殊教育問題，導演歐文傑特別用上不少特殊兒童參與演出，令電影增添真實感，所以即使未有大卡士撐場，也無損它成為入圍大熱。值得一提，雖然這是導演歐文傑首部個人執導的長片，但他先後已經憑《十年》及《樹大招風》兩度贏得金像獎最佳電影殊榮，未知《非同凡響》會否再下一城。