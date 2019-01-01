【武林怪獸】劉偉強借新戲宣揚愛動物　「首先唔好傷害牠們」

劉偉強又有新作上畫，今次將擅長的男人戲和動作電影放低，轉拍一部古裝喜劇《武林怪獸》。不少人說拍喜劇會輕鬆一點，但其實一點都不容易，因為當中關乎要用CG製作一頭怪獸招財，單是毛髮與表情已搞到一頭煙。 想拍這個主題，除了想向以前的古裝武俠片致敬，更想借「怪獸」這個角色，灌輸愛護動物的訊息。「戲中的招財（怪獸）本性善良，只是受到人類的攻擊後會發嬲，會變大隻變惡，其實你想牠變成怎樣，在乎你怎樣對牠們。」劉偉強說。

劉偉強自言成長以來，每個階段都會有狗陪伴左右。（陳順禎 攝）

「每個階段都有狗陪伴」

劉偉強是個愛動物之人，這關乎他自小在元朗鄉村長大，成長時期每一刻都有狗隻陪伴自己。「細個已經有隻叫狗仔（隻狗個名真係叫狗仔），全身白色我至今仍然記得。到中學時期有隻Bobby，日日帶牠散步，好開心，大部分都是收養，自細就跟動作培養出一份關係。」

在《武林怪獸》入面，主角雖然是古天樂周冬雨，但更重戲的是「招財」，這頭戲中的怪獸，牠外表馴良，跟古天樂感情甚深，但後來被捉去訓練成殺人武器，令古仔心痛非常。劉偉強︰「我就是想帶出一個訊息，怪獸是人類搞出來的，點解狗會咬你？可能因為你傷害牠，我更加覺得動物是應該屬於大自然的，所以去到最後，古天樂會將招財放回大自然，讓牠重生。」

由劉偉強的愛犬Echo轉化成招財，的確有幾分似。

愛犬變做主角

講到設計隻招財，在電影拍攝時只有初步概念，到底外型怎樣用甚麼顏色，通通未有定案。直至劉偉強回家看到自己隻狗Echo，靈機一觸便將這頭黑白色的愛犬化身成招財。「我影了很多相和片交給後製，讓他們慢慢將招財創作出來。今次最難是毛髮和表情，因為我想做到牠就似人一樣，不用說話用表情便知道牠想怎樣，然後每下動靜毛髮會怎樣轉動都要研究，加上是黑色，要做到效果就更加難，所以對大家都算是一大挑戰。」劉偉強說。

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公司動物園

其實劉偉強不單止家有愛犬，就連Office也似是一個小型動物園，有不少金魚、烏龜池，仲有象鼻龜等，當然不少得兩位主角，一狗一貓阿強與拖肥，有去過劉導公司做訪問的，都一定受過兩位的招待。

「阿強是我拍完《無間道》後不久，有日在公司門口便有個紙盒，盒內有隻兩、三個月大，被遺棄的小狗，上面寫住︰『內有小狗』。於是立即開會︰『怎樣？誰拿回家養？』」結果劉導決定將牠留在Office，好讓大家都可以日夜見到牠。「當時大家問想為牠改甚麼名？ 我說就叫『阿強』讓牠做做老闆。」

這是阿強與阿強的合照。（陳順禎 攝）

被遺棄的得到愛，被虐待的也得到新生活。小貓拖肥是隻單眼貓，據劉偉強說已經養了3、4年，當日牠在街市被虐待，幸得義工收留，輾轉有同事建議他飼養便成為又一新成員。「養了不久，發現隻眼有問題，要做手術，將整個眼球拿走，因為有癌細胞在內。然後有日，牠又突然內出血，一時間要換好幾包血，但手術後很有趣，平時經常瑟縮一角的牠，換血後竟然有了狗仔的性格，經常走出來親近人，連性格都不同了。」雖然救番拖肥的過程既勞心又要大花金錢，但劉偉強都義無反顧，「生命來的，盡量讓牠有好日子過吧！」

拖肥相當乖巧，每次都任摸唔嬲，盡情娛賓。（陳順禎 攝）

貓狗相處大多只有一個結果，狗狗被貓貓馴化。（陳順禎 攝）