盤點2019年必睇西片（下）：《復仇者聯盟4》以外仲有呢啲好戲！

讓我們擁抱更多電影迎接2019來臨！ 2019年將是電影迷興奮期待卻又不免感傷的一年：我們即將向那些創造歷史與無可取代的角色道別，但同時也將迎接經典作品重磅回歸。歡笑與眼淚不會少，子彈與毀滅性的災難也不會。2019年無論現實生活將面臨什麼挑戰，至少還會有電影陪伴我們。

10.《天魔特攻：血后的崛起》（Hell Boy）

這位誕生於「黑馬漫畫」系列中的非典型美漫英雄：惡魔之子「Hellboy」，原作中，他誕生於二戰時期德國納粹的某次失敗實驗中。暗紅色的皮膚與身後的長尾巴，擁有特殊外貌的他，輾轉被一位美國特務所收養，後來加入了一個集結「與眾不同」人士的集團，漸漸成為我們所熟知的那位暗黑系英雄。

《天魔特攻》曾在2004、2008年由金獎名導：Guillermo del Toro執導，製作出風格獨具的「龍貓」版電影，這次，這位暗黑英雄將在2019年以《天魔特攻：血后的崛起》之名重新回到大銀幕上與你見面。

《天魔特攻：血后的崛起》劇照（IMDb）

11.《詭墓》（Pet Sematary）

本片改編自恐怖大師：Stephen King的著名小說，1989年推出初版電影，2019再度端上大銀幕的也備受期待。

原著的劇情主要圍繞在一座受到詛咒的墳場，任何被埋葬在這個墳場中的屍體都會復活，但同時也會伴隨着恐怖的後果。這部作品或許能稱做上是Stephen King筆下最黑暗的作品之一，根據導演：Kevin Kolsch以及Dennis Widmyer兩人表示，《詭墓》將是一部限制級（R）電影。

《詭墓》劇照（IMDb）

12.《復仇者聯盟4》（Avengers: Endgame）

MCU（Marvel電影宇宙）第三階段將隨着《復仇者聯盟4》的滂薄結尾劃下句點，這也意味着鐵甲奇俠Robert Downey Jr.、美國隊長Chris Evans、雷神Chris Hemsworth等合約已到期的初代英雄，很有可能卸下他們在MCU的任務。關於終局之戰的劇情，影迷們心繫着是否有英雄能夠挽救魁隆（Thanos）在無限之戰留下的殘局，根據目前的線索，受困在量子領域的蟻俠可能從中發現時空旅行的機制…..

此外本片真如早先網友所預測，將會牽涉時光旅行嗎？Marvel長是否是真正的救星？為了拯救那些失去的英雄、夥伴、摯愛，真的會有「等價交換」，以命換命讓失去的人們回來嗎？在《復4》中，英雄們要面臨的威脅，並不只是薩諾斯而已嗎？……一切疑問都將在4月揭曉。

美國隊長、鐵甲奇俠、雷神將於《復4》後離開MCU？點圖重溫《無限之戰》精彩劇照▼

+ 12 + 11 + 10

13.《The Curse of La Llorona》

本片是恐怖導演溫子仁的監製作品。哭泣女La Llorona為墨西哥流傳多年的恐怖故事：傳說一名女子發了瘋，將自己的兩個孩子淹死在河中後跟着自盡。片中劇情描述她在死後化為遊走在天堂與地獄之間的怨靈，承受着永恆的痛苦，所以她不斷哭泣，為了尋找她的孩子的替代品，她蟄伏在黑暗之中，尾隨着孩童，引誘他們進入黑暗。幾個世紀過去了，她的胃口越來越大，而她的手段也越來越讓人恐懼……

《The Curse of La Llorona》劇照。（網上圖片）

14.《殺神John Wick 3》（John Wick 3: Parabellum）

.飾演我們熟悉的殺神演員：Keanu Reeves表示，本片將會承接《殺神John Wick 2》的劇情，也會是本系列的最終章。從目前的資訊來看，因為本系列主角：John Wick在違反大洲酒店的規則，並誓言對抗High Table後，被該組織下了一個賞金高達1,400萬美元的全球通緝令，這表示《殺神John Wick 3》的動作場面規模也將會大幅升級。

《殺神John Wick 3》劇照（IMDb）

15.《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla: King of the Monsters）

Legendary Pictures的怪獸宇宙（MonsterVerse）正持續發威，荷里活《哥斯拉》自2014年捲土重來，帶給全球觀眾及怪獸迷們非常驚喜的視聽震撼。2019年上映的《哥斯拉II：王者巨獸》，劇情描述Vera Farmiga飾演的Dr. Emma Russell與女兒遭到神秘組織綁架，這個組織對於巨大生物有着「其他目的」……而Russell博士的前夫Mark Russell（Kyle Chandler飾）將參與拯救前妻與女兒（Millie Bobby Brown飾）的救援行動；這次哥斯拉將再度於大銀幕碰上空之大怪獸Rodan、瑰麗神獸Mothra以及宇宙怪獸王者King Ghidorah。

+ 3 + 2

16.《阿拉丁》（Aladdin）

迪士尼2019年有兩部翻拍經典動畫的「真人版」（Live-action）電影，一部是2019下半年上映的獅子王，而先登上大銀幕的則是《阿拉丁》。本片目前討論熱度最高的話題是關於Will Smith飾演的「神燈精靈」），在首批劇照當中竟然不是藍色的！後來也被劇組解釋劇照當中只是他化身為人類的模樣，看來迪士尼還在賣關子，繼續期待更多消息的露出！

Will Smith飾演的「神燈精靈」竟然不是藍色的。（EW）

17.《變種特攻：黑鳳凰》（Dark Phoenix）

本片改編自《變種特攻》原著漫畫中的同名篇章系列，敘述擁有強大力量的Jean Grey獲得了近乎無限的力量「鳳凰之力」，並成為宇宙級的超級反派。故事背景設定在1990年代，延續《變種特攻：異能第一戰》（X-Men: First Class）以及《變種特攻：天啟滅世戰》（X-Men: Apocalypse）世代變種特攻們的故事，讓他們對抗自己變種人夥伴中的其中一位，而同時似乎還會有來自外星的威脅。本片陣容包括飾演Jean Grey的Sophie Turner以及將飾演反派的Jessica Chastain。

點圖欣賞《權力遊戲》「Sansa Stark」變身黑鳳凰劇照▼

+ 8 + 7 + 6

18.《Men in Black International》

重啟《黑超特警組》宇宙的《Men in Black：International》預計2019年上映，主角換上由「雷神」Chris Hemsworth和「女武神」Tessa Thompson主演的新一代年輕探員。雖然觀眾看不到最佳拍檔Will Smith和Tommy Lee Jones鬥嘴，但目前露出的片段已有大量向舊作致敬的彩蛋。

2019年上映的重啟版《Men in Black：International》這次將電影場景移至英國倫敦，Chris Hemsworth和Tessa Thompson將分別飾演「探員H 」和「探員M」，要跟飾演倫敦總部大佬的Liam Neeson合作解決黑超特警們所面臨的史上最大危機。

《Men in Black International》劇照。（IMDb）

19.《反斗奇兵4 》（Toy Story 4）

《反斗奇兵3》結局，玩具們在Andy離家上大學之後找到了新的主人，當時不少觀眾認為這已經讓系列故事三部曲畫下了完美的句點。目前還不知道彼思到底在《反斗奇兵4》中為系列粉絲們準備什麼樣的驚喜。不過根據巴斯光年（Buzz Lightyear）演員Tim Allen透露本劇依然非常「催淚」，觀眾們可要準備好紙巾了！對了，目前有一個已知的驚喜角色——Keannu Reeves將加入配音演員陣容，不過他在劇中的造型尚未曝光！

《反斗奇兵4 》劇照（IMDb）

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