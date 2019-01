盤點2019年必睇西片（上）：DC靠《沙贊！》硬撼《Marvel隊長》

讓我們擁抱更多電影迎接2019來臨! 2019年將是電影迷興奮期待卻又不免感傷的一年:我們即將向那些創造歷史與無可取代的角色道別,但同時也將迎接經典作品重磅回歸。歡笑與眼淚不會少,子彈與毀滅性的災難也不會。2019年無論現實生活將面臨什麼挑戰,至少還會有電影陪伴我們。

1.《異能仨》(Glass)

《異能仨》是鬼才M. Night Shyamalan驚悚英雄三部曲的集大成之作,也是1999年《不死劫》(Unbreakble)、2016年《思·裂》(Spilt)的續集。《異能仨》故事時間點將接續在《思·裂》後,Kevin的分裂人格之一「The Beast」現身,擁有堅不可破之身的David Dunn開始進行追捕行動,Mr. Glass在發現這件事情後,似乎也有預謀的計畫。演員陣容包括自《不死劫》回歸的Samuel L. Jackson 、Bruce Willis,以及《思·裂》James McAvoy。

2.《爭寵》(The Favourite)

《爭寵》是由希臘名導Yorgos Lanthimos所執導的第三部英語長片,過去作品包括《單身動物園》(The Lobster)、《聖鹿獵殺》(The Killing of a Sacred Deer)等。《爭寵》背景發生在18世紀初的英國,故事描述皇室間的三角戀情和權力鬥爭。演員陣容包括奧斯卡影后Emma Stone、奧斯卡女配角Rachel Weisz,以及剛憑本片拿下本屆威尼斯影展女主角的Olivia Colman,光是三位實力派女演員的氣場就足以撐起整部電影!也是獎季的大熱門。

3.《綠簿旅友》(Green Book)

《綠簿旅友》為真人真事改編,「綠簿旅友」片名源自60年代美國為黑人出版,專門記載「黑人友善場所」如:餐廳、加油站等的一本指南。故事描述黑人鋼琴家Don Shirley和他的司機Tony Lip一起到美國南方巡迴演出的故事。這是關於一個跨越種族、階級,從隔閡化解為友情的故事。本片入圍金球獎五項大獎,也是今年問鼎奧斯卡的熱門作品之一。

4.《馴龍記3》(How to Train Your Dragon: The Hidden World)

《馴龍記》是環球影業夢工廠最受歡迎的動畫電影系列之一,敘述維京族少年「Hiccup」和飛龍「Toothless」之間的友誼與冒險故事,《馴龍記3》將是本系列的最終章。配音卡士包括《權力遊戲》Kit Harington以及Cate Blanchett等。

5.《魔法保姆》(Mary Poppins Returns)

本片並非迪士尼經典歌舞電影《魔法保姆》的重啟而是續集,時間設定在第一集發生的25年後,全球正處於經濟大蕭條時期,在這樣的背景下成年後的Michael Banks又面臨了新的問題,Mary Poppins於此時出現,拯救他逐漸失去的童心並幫他處理家裡的問題Emily Blunt取代Julie Andrews飾演「沒有變老的」神仙教母Mary Poppins之外,影后Meryl Streep、影帝Colin Firth也加盟演出要角。《魔法保姆》獲得金球獎包括最佳影片、最佳男女主角、最佳配樂提名。

6.《Vice》

《Vice》是美國前副總統Dick Cheney的傳記喜劇電影。這位當過國防部長、企業CEO、最後成為副總統的政經風雲人物,被號稱是美國史上最有權力的副總統,在他擔任副總統的8年間,Cheney基本上是全美國的地下總統。本片由Adam McKay和編劇,Christian Bale飾演美國副總統Dick Cheney,他為戲進入人生體重高峰期,當然這不是他第一次為了忠於方法演技而把自己的身體當作工具。本片也是本屆金球獎目前入圍最多獎項的電影作品。

Christian Bale不惜撇甩型男形象扮演美國前副總統!(點圖放大)▼

7.《Marvel隊長》(Captain Marvel )

《Marvel隊長》是2019年第一部上映的超級英雄電影,也是 《復仇者聯盟4》上映前的重點前導電影。《Marvel隊長》背景設定在90年代,由Brie Larson所飾演的Carol Danvers, 意外捲入Kree和Skrull之間的戰役,因某種原因獲得超能力。而她強大的超能力,也使她受到神盾局 : Nick Fury(Samuel L. Jackson飾)、Phil Coulson等人的注意。在預告中Carol Danvers展示的雙星之力似乎與量子領域有極大關聯,也可能是拯救《復仇者聯盟4》毀滅性結果的重大關鍵。

「Marvel隊長」變身仿如「超級撒亞人」,點圖欣賞更多劇照▼

8.《Us》

以《訪·嚇》(Get Out)獲奧斯卡金獎肯定的導演:Jordan Peele,推出全新恐怖驚悚作《Us》劇情描述「試圖逃走的一家人,在碰上一位不速之客後整個計畫徹底變調──」。Winston Duke以及Lupita Nyong'o飾演的一對夫婦,打算帶着自己的孩子前往海濱小屋,並邀請Elisabeth Moss以及其他演員飾演的好友同行。然而,一位意外的「訪客」不請自來出現,一切自此陷入混亂……

《Us》恐怖場面觸目驚心!點圖欣賞更多精彩劇照▼

9.《沙贊!神力集結》(Shazam!)

《沙贊!神力集結》是DC明年唯一一部超級英雄電影,故事設定在與《神奇女俠》(Wonder Woman)、水行俠等正義聯盟相同的DC擴展宇宙(DCEU),「中二英雄」《沙贊!神力集結》講述一位年輕的叛逆少年Billy Batson獲得了只要簡單說出「沙贊」這個字,就能能夠化身為超級英雄的力量。

「沙贊」成DCEU首部搞笑超級英雄片!點圖看更多鬼馬劇照▼

