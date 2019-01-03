【恭喜八婆】謝賢飲錯梁洛施包人奶　彭浩翔集齊8大八婆四出撲奶

今個新年特別多賀歲片上映，豬年一定不會悶場，亦不止拜年咁簡單！今日賀歲片《恭喜八婆》終於公開了正式預告，看到預告已經感到非常貼地，無論是地道粗口、「任何仁」、辦公室雪藏人奶還是買樓話題，通通都跟香港人有關！

Dada因為恩師就連未收到劇本都即時應承接拍《恭喜八婆》的「大波蓮」一角。（影片截圖）

由彭浩翔執導的賀歲片《恭喜八婆》，由梁詠琪、梁洛施Isabella、徐天佑、四哥謝賢、陳靜Dada、林雪、陳奐仁及陳逸寧等主演，今次Dada繼續大買性感，不時都會以低胸裝在戲中出現。今次故事主題大致圍繞8個八婆，因為好朋友林兆霞錯手拿了Isabella的人奶，沖咖啡給四哥飲，一班八婆為了幫她補鑊，誓要搵番支人奶「填數」。期間成班久未聯絡，各有心病的好姊妹，仲因為呢支奶冰釋前嫌。

四哥話要飲低脂的白咖啡，誰知竟然加了Isabella的人奶。（影片截圖）

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Dada為了幫好姐妹搵返枝奶，去到幼稚園搵小朋友幫忙。（影片截圖）

Dada為恩師去到盡

其實早年Dada以《低俗喜劇》中的「爆炸糖」（徐家欣）奪得第32屆香港電影金像獎最佳女配角，角色十分大膽，她表示聽到「大波蓮」已知道角色的設定，雖然每個人都有底線，要是恩師彭導觸犯了她底線的話，會否不給面子？Dada稱：「我會同佢講唔好囉！不過佢都無嘅，第一日合作時我同佢講過我嘅目標同抱負，大家有默契。同埋佢好叻，可以說服到我去做一啲我以前未做過，同唔敢觸碰嘅尺度。不過佢拍得到同一個角色嘅多面性，呢個先係人生嘅寫照，所以我先咁欣賞佢嘅才華。」