【恭喜八婆】陳靜Dada曬胸飛撲救奶　林雪爆粗同楊千嬅開年

《恭喜八婆》宣傳多時，今個月31日終於搶先在新年前上映，而電影預告亦已正式面世，先由林雪以四字真言「X你老X」跟楊千嬅開個靚年，嚇窒千嬅，其後她表示，自己在預告中的呆樣絕對不是演技而是真實反應，她：「雪哥中氣十足，現場又好靜，佢一轉身就大大聲同我講『四字真言』，我真係嚇到窒一窒，過咗陣先記得要講對白。」

千嬅都不禁被林雪的氣場嚇窒。（影片截圖）

彭浩翔導演的電影一向都非常「貼地」，除了加入早前消防處的話題人物「任何仁」，更道出在香港買樓的苦況，預告中陳逸寧問有份出演的陳靜（Dada）姨甥女小饅頭：「你幾多歲呀？要500蚊嚟做咩呀？」小饅頭即時招積回應：「儲錢買樓呀！」一個4歲人仔如此回應，場面雖搞笑又着實令人無奈。

陳靜大讚姨甥女表演得好好：「4歲人仔，現場又有咁多人望住佢，佢都無點怯場，好叻女！」同場與小饅頭對戲的陳逸寧都大讚小饅頭同姨姨一樣好有表演天份！

4歲就要儲錢買樓，看似搞笑的一句對白，卻是香港當下的寫照。（影片截圖）

另外，不止姨甥女小饅頭搶鏡，早前彭導設計了一個超越「爆炸糖」的角色給Dada，她不時需穿上低胸衣服，大曬上圍，而身穿低胸衣服的Dada在片中一幕飛撲片段更是非常吸引眼球，Dada自言睇完片都「一額汗」：「拍攝呢場其實要吊威也，第一次拍真係有啲緊張，不過我好信任拍攝團隊，所以都放心俾佢地去處理，最怕反而係走光，做足所有安全措施先上場。」

Dada自言再看這幕也「一額汗」，最怕走光！（影片截圖）

另外，不止姨甥女小饅頭搶鏡，早前彭導設計了一個超越「爆炸糖」的角色給Dada，她不時需穿上低胸衣服，大曬上圍，而身穿低胸衣服的Dada在片中一幕飛撲片段更是非常吸引眼球，Dada自言睇完片都「一額汗」：「拍攝呢場其實要吊威也，第一次拍真係有啲緊張，不過我好信任拍攝團隊，所以都放心俾佢地去處理，最怕反而係走光，做足所有安全措施先上場。」