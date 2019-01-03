《蒙上你的眼》怪物真身竟然係大頭怪嬰！　戲份全刪皆因太搞笑

Netflix原創驚悚電影《蒙上你的眼》（《Bird Box》）日前已上線，雖然片中角色歷經一場駭人的末日之旅，但觀眾卻從頭到尾沒有見到致命生物的真面目。然而，編導與主演Sandra Bullock在近日訪談中，透露其實當時有拍攝怪物現身的場景，但因後來覺得太過好笑決定刪除。

編劇Eric Heisserer表示，當時其中一名製片人表明必須要讓角色在某個時刻真的看見一些東西，所以要求他寫出Malorie在房子中，經歷一場如噩夢般的場景。

觀眾從頭到尾都沒有見到致命生物的真面目。（Netflix）

接着主演Sandra Bullock生動地描述當時要拍攝這場戲的情況，怪物由一位身穿綠衣的男子扮演，有着恐怖的嬰兒臉，「像蛇一樣。第一次出現時我不想看到，喊着把牠帶進房間。」後來在正式拍攝時，當她轉過身來對方向她咆哮，「這讓我大笑，這就只是個又長又胖的嬰兒。」

導演Susanne Bier（曾執導《Hævnen》、《The Night Manager》）補充說道：「這超容易變成在搞笑。我們實際上拍了這場戲，花了許多心力在這上面，但每一次我看到時都覺得這並不讓人感到緊張，就只是好笑而已。」並透露Sandra Bullock到後來因為看着怪物會想笑而拒絕看到牠，「每一次拍這場時我都心想：『媽的，這是另一部電影』。」

一旁Eric Heisserer安慰她說道：「我很抱歉妳必須拍那場戲。」

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三人對此大笑不已時，Susanne Bier在開玩笑表示可以把這部分拿去《Saturday Night Live》後，認真解釋為什麼該場戲最後刪掉的原因，「無論那些生物是什麼，牠們都會讓你陷入最深層的恐懼當中。每個人最害怕的恐懼都和另一個人不一樣。我覺得為了描述而去突然呈現一種具體形狀的話會變成薄弱。如果想像真的足夠扎實的話，那麼試着去說明就顯得毫無意義了。所以這就會是個錯誤的決定。」

主演Sandra Bullock（Netflix）

《蒙上你的眼》改編自Josh Malerman的同名小說，故事描述當一股神秘力量要殲滅人類時，大家只知道一個法則：萬一你看到它，就要奉上自己的性命。面對一切未知，Malorie找着愛與希望，以及可以瓦解這股力量的新轉機。她別無選擇，只好帶着兩個孩子渡過危機四伏的河流，逃往唯一可能安全的地方避難。為了生存下去，他們必須蒙上雙眼，踏上長達兩天的危險旅程。

導演Susanne Bier（Netflix）

其餘卡司包括《月亮喜歡藍》Trevante Rhodes、《美國恐怖故事》Sarah Paulson、《失戀自作業》Jacki Weaver、《移動迷宮》Rosa Salazar、《Patti Cake$》Danielle Macdonald、《訪·嚇》Lil Rel Howery）、《The Night Manager》Tom Hollander以及《玩謝麥高維治》John Malkovich。

《蒙上你的眼》已於 Netflix 上線。

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