【金球獎2019】Lady Gaga《Shallow》奪歌曲獎　激動爆喊：唔容易

第76屆金球獎（Golden Globes Awards）於香港時間今早（1月7日）舉行，一眾荷里活影視界工作者盛裝出席，為2018年出色的電影及電視作品喝采，去年話題作之一《星夢情深》（A Star is Born）憑歌曲《Shallow》勇奪最佳電影歌獎，由歌壇轉戰影壇並首次擔正電影女主角的Lady Gaga在台下即時爆喊，導演兼好拍檔畢列谷巴送上擁抱。

《星夢情深》主題曲《Shallow》奪最佳電影歌曲獎。（Getty Images）

電影《星夢情深》多首精彩原創歌曲獲影迷喜愛，由Lady Gaga和畢列谷巴合唱的《Shallow》尤其受歡迎，歌曲在第76屆金球獎大熱奪得最佳電影歌曲，一直對電影相當投入的Lady Gaga即掩面落淚，表現激動，畢列谷巴攬攬安慰。

Lady Gaga跟老友Mark Ronson及其他參與歌曲創作的音樂人都有上台領獎，Mark Ronson特別感謝導演畢列谷巴將歌詞交織到電影之中，又大讚Lady Gaga是天才，而Lady Gaga則激動表示作為女性創作者在樂壇一直未受到正視，但台上的三人Mark Ronson、Andrew Wyatt、Anthony Rossomando卻給她無比的支持，最後又向畢列谷巴深情喊話：我愛你，盡顯動人友情。

《星夢情深》多年來曾數度被改編，1976年版的《A Star is Born》除同獲最佳電影歌曲獎，同年還斬獲另外4獎，未知新版能否延作舊作佳績。

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歌曲最初原是關於死亡



《Shallow》作為《星夢情深》中最高人氣歌曲之一，亦象徵女主角Ally邁向巨星之路的轉捩點，歌曲背後的創作故事一直備受影迷熱議，但Lady Gaga早前曾在訪問中大爆該歌曲最初其實是關於死亡，她透露劇本原本設定畢列谷巴飾演的Jackson會浸死，然後Ally發現的一幕，背景將用上《Shallow》的副歌，後來劇本一再修改後刪去相關情節，她發現歌詞用來形容情侶墮入愛河更為貼切，才成就戲中多個經典時刻。