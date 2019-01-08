【賊眉賊眼大酒店】狄高達莊遜見雷神肉體忘我　自言享受性感演出

新片《賊眉賊眼大酒店》（Bad Times at the El Royale）云集「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、謝夫布烈治（Jeff Bridges）、狄高達莊遜（Dakota Johnson）及尊咸姆（Jon Hamm）眾星，講述7個各懷鬼胎的角色，入住同一家酒店後發生連串事件。 片中與狄高達有不少對手戲的基斯，絕大部份時間都是半裸騷肌，令狄高達與其他工作人員睇到暈晒大浪，但基斯一個舉動卻令狄高達爆粗怒吼，究竟發生咩事？

雷神嘅身材又真係令人難以抗拒。

基斯咸士禾夫於《賊眉賊眼大酒店》幾乎全程半裸大騷六嚿腹肌，不止搶去觀眾視線，連拍檔演員與工作人員都無法集中，狄高達莊遜早前受訪時如此形容：「我覺得叫基斯去咁做實在大錯特錯，因為每個人都會忘記套戲發生緊咩事，只記得基斯出現，而佢嘅Body真係冇得頂，實在難以致信，見到嘅人會失心瘋，而佢件衫係完全冇扣過鈕，劇組入面冇人再可以集中精神。」

究竟《賊眉賊眼大酒店》中狄高達同雷神有咩瓜葛？留待大家入場分曉。

更多基斯爆肌劇照

狄高達莊遜仲話不會用色情眼光去對待基斯的完美肉體，但以科學上來說，有人能夠擁有如此胴體，實在是匪夷所思，而基斯一個舉動更令狄高達激動爆粗，「癲㗎，佢（基斯）喺我面前食一大兜朱古力豆，我真係想鬧爆佢：『你正賤人，X你！』，我戒絕甜食，為咗著得落條牛仔褲而食足3個月齋，但佢可以食乜X都得，佢真係用大理石雕出嚟，好癲」。

因為《格雷》系列，狄高達建立獨有的性感但不俗套的性感形象，吸引大批女生仿效。（Getty Images）

回顧狄高達性感造型

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其實狄高達莊遜的Fit爆身材何嘗不是令一眾女士羨慕又妒忌？以情色電影系列《格雷的五十道色戒》走紅的她，於訪問中提到過往所拍的裸露場面，都是親身上陣，又謂從未後悔拍全裸戲，仲話扮演性感角色是一件很有趣的事。

回顧狄高達的性感演出

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不過，作為一個演員，狄高達都想戲路更廣，《格雷》系列之後，除了《賊眉賊眼大酒店》，仲有恐怖片《陰風陣陣》（Suspiria）將於香港上映，她在這部作品同樣有大膽演出，展現不同演技面貌。