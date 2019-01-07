【賊眉賊眼大酒店】雷神濕身下凡狂騷肌　齋睇副偈已經值回票價！

電影
撰文：
最後更新日期：

飯店通常都該伴隨一些好事，或者至少──只要顧好自己的事，不過在創作者眼裡，這個能將各地原本毫無關係的人們聚在一起的地方，就是適合「發生一些事情」的好地方。首先，你隔壁的房客可能不是一般旅客，即便他外表像個銷售員，或自稱是神父；其次，你該好好享受飯店內的所有設施，因為你可能無法活着離開這裡。

《賊眉賊眼大酒店》（Bad Times at the El Royale） 為導演Drew Goddard與「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）繼2012年《屍營旅舍》（The Cabin in the Woods）後再次合作的新黑色驚悚電影。

《屍營旅舍》Chris Hemsworth「裸」出條血路！點圖欣賞更多電影劇照▼

+4
+3
+2

作為Marvel英雄電影系列中的搞笑擔當，基斯咸士禾夫在「雷神」退駕之時，也會兼差當《12壯士》（12 Strong）的陸軍上尉，或是預約在2019年《黑超特警組：反轉世界》（Men In Black : International）對抗外星人──雖然雷神某種意義上也是外星人──然而，好人做久不當個反派生命不算完整，不如改行當邪教教主如何？

不過我得摸着良心先說，雖然電影海報上Chris Hemsworth佔據了中心位置，不過誠如你所見，真正的劇份是為那身肌肉安排的，老實說我都快不記得這位Billy Lee教主在電影中的造型長什麼樣子，只記得他的襯衫基本上沒扣過。

《賊眉賊眼大酒店》Chris Hemsworth肌情四射！點圖欣賞更多精彩劇照▼

+17
+16
+15

先不討論那位被派遣來養眼的教主。豔陽高掛天際，橫跨加州與內華達，經歷盛衰而日漸沒落的「皇家大飯店」（El Royale），卻在同一天聚集了四位客人：Daniel Flynn神父、女歌手Darlene Sweet、女嬉皮Emily Summerspring，以及多話的銷售員Sullivan，最後外加一位皇家大飯店唯一的服務生Miles Miller，這各別迵異的身份說是《東方快車謀殺案》（Murder on the Orient Express）我也會信。

《東方快車謀殺案》雲集一眾實力派荷里活巨星！點圖欣賞更多劇照▼

+4
+3
+2

不過比起白羅（Hercule Poirot）偵探嚴肅而悲傷的破案過程，《賊眉賊眼大酒店》無疑是齣鬧劇，一如原文「Bad times」之意，天時地利人不合，對每位角色而言都是「哦拜託，別鬧了！」的一天。集結各懷心事的人們，你必定已猜到《賊眉賊眼大酒店》黑色幽默的背後所訴說的內容。

Daniel Flynn神父（Jeff Bridges 飾）、女歌手Darlene Sweet（Cynthia Erivo飾）。（《賊眉賊眼大酒店》劇照）

罪與罰：「神父，請你祝福我」

所以說嘛，你一個警察不好好當臥底去執行事任務，反而來打擾別人綁架自己的妹妹，這就叫作KY啊！（KY：不懂得看氣氛的人）非法之徒聚集起來自然輪不到好人來插手！雖然每個人的出場原因環環相扣，像是沒有他就不會有她也不會有他，但《賊眉賊眼大酒店》中的角色職務分配得很清楚，因此「臥底警察」這個角色在《賊眉賊眼大酒店》中就是拿來炒熱氣氛以及點燃導火線用的，萬事都還在鋪陳就早眾人一步領酬薪去了。

銷售員Sullivan（Jon Hamm飾）。（《賊眉賊眼大酒店》劇照）

而在彼此緊密相連卻又不是往同個目的前進時，影眾自然得從不同的關係線中──也許是神父與歌手、也許是女嘻皮與教主──找出自己想在電影看到的東西，例如：Daniel Flynn神父與皇家飯店服務生Miles Miller（Lewis Pullman飾）。比起其他人，這兩位有更加明確的過去與現在。

Miles是忠誠的信徒，卻滿手染血、窺視他人的祕密──聽起來像殺人魔但並不是；Daniel Flynn神父自然也不可能是真的神父──即便他從外表到談吐都令Miles深信不移。Miles在面對神父時從第一眼的畏懼到後來主動請求告解，以及Daniel Flynn心中明白善與惡的界限，不願施捨「偽善」的祝福，到最後對Miles的禱告，是在《賊眉賊眼大酒店》中個人覺得較有意義和完整的關係線。

女嬉皮Emily Summerspring （Dakota Johnson 飾）。（《賊眉賊眼大酒店》劇照）

比起電影也許更適合遊戲解謎

不用順序的方式道出故事，而是以「房號」為依據各別帶出房客背後的經歷，從中推敲出另一名房客的故事或關聯，這個手法自然有趣且吸睛，但較為可惜的是劇情本身就像個教派，喜歡者得永生、無感者就是享受這些手法上的趣味性，像是Daniel Flynn神父與女歌手Darlene Sweet在房間裡的「雙人秀」，以拍手配合唱歌的拍子掩蓋掘開地板的敲擊聲，營造出緊張氛圍中帶點音樂劇的風格。

不過就算要善用女歌手的特長，Darlene Sweet在電影中的唱歌片段還是多到像在拍音樂MV，展現歌藝勝過於「女歌手」這個身份在眾人之間的重要性，當然就如上段所說，《賊眉賊眼大酒店》中的角色職務分配的很清楚，Darlene Sweet負責的就是──「就算妳的歌聲有如天籟，黑人＋女人＋歌手等當代不被受重視的身分都會讓妳難逃一死」的諷剌。

皇家大飯店唯一的服務生Miles（右）。（《賊眉賊眼大酒店》劇照）

不時會丟失記憶的神父對上在故事中各司其職的角色們，如果能設計成像《黃昏旅館：215號房》（《Hotel Dusk: Room 215》）這樣的懸疑解謎遊戲可能更為合適，劇情雖然重要，但在遊戲中反而講求的是破案過程和解謎的手法，也許能將《賊眉賊眼大酒店》的優點更加突顯出來。

各懷鬼胎！《賊眉賊眼大酒店》預告：

電影名稱：《賊眉賊眼大酒店》（《Bad Times at The El Royale》）

電影類型：劇情、懸疑／驚悚

上映日期：2019-1-3

片　　長：02時22分

發行公司：20th Century Fox

導演：Drew Goddard

演員：Jeff Bridges、Chris Hemsworth、Jon Hamm、Dakota Johnson、Cailee Spaeny、Cynthia Erivo

【雷神生日】基斯咸士禾夫搞笑慶生貼文　引發粉絲召喚與死侍合作
【復仇者聯盟】「雷神」形象幻滅？　基斯咸士禾夫俾一個紋身考起
【黑超特警組】最新劇照有彩蛋　「雷神」棄斧換上呢支槍！
背包客遊澳洲巧遇雷神義載　仲有意外收獲：That’s Crazy！
【黑超特警組】首個預告藏10個致敬彩蛋　雷神新槌仔縮水失靈
雷神細佬Liam另類超級英雄　衝入火場神技勇救16隻寵物

延伸閱讀：

壞壞惹人愛？小心《香水》、「漢尼拔」、《發條橘子》中危險又迷人的犯罪藝術家

《MIB星際戰警：跨國行動》正式預告：H＆M 探員登場！

【本文由「電影神搜」授權轉載。】

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。