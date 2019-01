【賊眉賊眼大酒店】雷神濕身下凡狂騷肌　齋睇副偈已經值回票價！

飯店通常都該伴隨一些好事,或者至少──只要顧好自己的事,不過在創作者眼裡,這個能將各地原本毫無關係的人們聚在一起的地方,就是適合「發生一些事情」的好地方。首先,你隔壁的房客可能不是一般旅客,即便他外表像個銷售員,或自稱是神父;其次,你該好好享受飯店內的所有設施,因為你可能無法活着離開這裡。

《賊眉賊眼大酒店》(Bad Times at the El Royale) 為導演Drew Goddard與「雷神」基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)繼2012年《屍營旅舍》(The Cabin in the Woods)後再次合作的新黑色驚悚電影。

作為Marvel英雄電影系列中的搞笑擔當,基斯咸士禾夫在「雷神」退駕之時,也會兼差當《12壯士》(12 Strong)的陸軍上尉,或是預約在2019年《黑超特警組:反轉世界》(Men In Black : International)對抗外星人──雖然雷神某種意義上也是外星人──然而,好人做久不當個反派生命不算完整,不如改行當邪教教主如何?

不過我得摸着良心先說,雖然電影海報上Chris Hemsworth佔據了中心位置,不過誠如你所見,真正的劇份是為那身肌肉安排的,老實說我都快不記得這位Billy Lee教主在電影中的造型長什麼樣子,只記得他的襯衫基本上沒扣過。

先不討論那位被派遣來養眼的教主。豔陽高掛天際,橫跨加州與內華達,經歷盛衰而日漸沒落的「皇家大飯店」(El Royale),卻在同一天聚集了四位客人:Daniel Flynn神父、女歌手Darlene Sweet、女嬉皮Emily Summerspring,以及多話的銷售員Sullivan,最後外加一位皇家大飯店唯一的服務生Miles Miller,這各別迵異的身份說是《東方快車謀殺案》(Murder on the Orient Express)我也會信。

不過比起白羅(Hercule Poirot)偵探嚴肅而悲傷的破案過程,《賊眉賊眼大酒店》無疑是齣鬧劇,一如原文「Bad times」之意,天時地利人不合,對每位角色而言都是「哦拜託,別鬧了!」的一天。集結各懷心事的人們,你必定已猜到《賊眉賊眼大酒店》黑色幽默的背後所訴說的內容。

Daniel Flynn神父(Jeff Bridges 飾)、女歌手Darlene Sweet(Cynthia Erivo飾)。(《賊眉賊眼大酒店》劇照)

罪與罰:「神父,請你祝福我」

所以說嘛,你一個警察不好好當臥底去執行事任務,反而來打擾別人綁架自己的妹妹,這就叫作KY啊!(KY:不懂得看氣氛的人)非法之徒聚集起來自然輪不到好人來插手!雖然每個人的出場原因環環相扣,像是沒有他就不會有她也不會有他,但《賊眉賊眼大酒店》中的角色職務分配得很清楚,因此「臥底警察」這個角色在《賊眉賊眼大酒店》中就是拿來炒熱氣氛以及點燃導火線用的,萬事都還在鋪陳就早眾人一步領酬薪去了。

銷售員Sullivan(Jon Hamm飾)。(《賊眉賊眼大酒店》劇照)

而在彼此緊密相連卻又不是往同個目的前進時,影眾自然得從不同的關係線中──也許是神父與歌手、也許是女嘻皮與教主──找出自己想在電影看到的東西,例如:Daniel Flynn神父與皇家飯店服務生Miles Miller(Lewis Pullman飾)。比起其他人,這兩位有更加明確的過去與現在。

Miles是忠誠的信徒,卻滿手染血、窺視他人的祕密──聽起來像殺人魔但並不是;Daniel Flynn神父自然也不可能是真的神父──即便他從外表到談吐都令Miles深信不移。Miles在面對神父時從第一眼的畏懼到後來主動請求告解,以及Daniel Flynn心中明白善與惡的界限,不願施捨「偽善」的祝福,到最後對Miles的禱告,是在《賊眉賊眼大酒店》中個人覺得較有意義和完整的關係線。

女嬉皮Emily Summerspring (Dakota Johnson 飾)。(《賊眉賊眼大酒店》劇照)

比起電影也許更適合遊戲解謎

不用順序的方式道出故事,而是以「房號」為依據各別帶出房客背後的經歷,從中推敲出另一名房客的故事或關聯,這個手法自然有趣且吸睛,但較為可惜的是劇情本身就像個教派,喜歡者得永生、無感者就是享受這些手法上的趣味性,像是Daniel Flynn神父與女歌手Darlene Sweet在房間裡的「雙人秀」,以拍手配合唱歌的拍子掩蓋掘開地板的敲擊聲,營造出緊張氛圍中帶點音樂劇的風格。

不過就算要善用女歌手的特長,Darlene Sweet在電影中的唱歌片段還是多到像在拍音樂MV,展現歌藝勝過於「女歌手」這個身份在眾人之間的重要性,當然就如上段所說,《賊眉賊眼大酒店》中的角色職務分配的很清楚,Darlene Sweet負責的就是──「就算妳的歌聲有如天籟,黑人+女人+歌手等當代不被受重視的身分都會讓妳難逃一死」的諷剌。

皇家大飯店唯一的服務生Miles(右)。(《賊眉賊眼大酒店》劇照)

不時會丟失記憶的神父對上在故事中各司其職的角色們,如果能設計成像《黃昏旅館:215號房》(《Hotel Dusk: Room 215》)這樣的懸疑解謎遊戲可能更為合適,劇情雖然重要,但在遊戲中反而講求的是破案過程和解謎的手法,也許能將《賊眉賊眼大酒店》的優點更加突顯出來。

各懷鬼胎!《賊眉賊眼大酒店》預告:

電影名稱:《賊眉賊眼大酒店》(《Bad Times at The El Royale》) 電影類型:劇情、懸疑/驚悚 上映日期:2019-1-3 片 長:02時22分 發行公司:20th Century Fox 導演:Drew Goddard 演員:Jeff Bridges、Chris Hemsworth、Jon Hamm、Dakota Johnson、Cailee Spaeny、Cynthia Erivo

