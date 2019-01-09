【G殺】戲中破格演出幕前首次露股　陸駿光：要勞煩太太幫我剃毛

陸駿光周二晚（8/1）與太太出席於銅鑼灣舉行的《貝拉400哩的約定》救狗之家慈善首映禮，電影講述主人與狗之間感人故事，陸駿光本身都有養狗：「好記得第一日攞佢返嚟養嘅時候，佢只得一個月大，不停留流鼻水，帶佢去睇獸醫，醫生話佢有狗瘟，話冇得救，叫我人道毁滅，嗰一刻我好唔捨得，我喺診所度抱住佢喊，之後帶返屋企，我阿媽就叫我不如畀啲鹽水佢飲，第二日佢果然冇事。」

陸駿光在電影《G殺》中飾演一位男教師，與陳漢娜發展師生戀。（黃國立攝）

議題敏感照去馬 陸：自己冇乜形象可言

陸駿光有份主演的電影《G殺》將會上映，戲內駿光飾演一名男教師，還會與杜汶澤女兒陳漢娜發生師生戀。陸駿光透露起初接拍師生戀這個議題時都有些擔心：「因為呢個議題係中國人嘅社會比較敏感，怕會影響形象，但諗深一層自己又冇乜形象可言，再深入了解呢個角色後，發覺佢又細到大有好多嘢都埋藏深處，所以我覺得呢個角色好有發揮空間。」

憑《黑哥》《G殺》衝出香港 陸駿光：要人睇到我真心做好角色！

陸駿光在戲內有露股大膽演出，還要勞煩太太幫手剃毛。（黃國立攝）

駿光在戲內除了發展師生戀外，還有「破格」演出，將自己第一次奉獻出來：「其實有一幕講我去召妓會露屁股，係我從演以來第一次露Pat Pat，所以都幾緊張，開始之前我都做咗好多事前功夫啦，清理一下啲痘痘啦，跟住又有叫太太幫我剃啲毛毛啦，其實都幾尷尬。」