【Marvel隊長】神盾局局長親證　電影將解開Nick Fury單眼之謎

距離《Marvel隊長》（Captain Marvel）正式上映不足兩個月，而電影宣傳活動也進行得如火如荼。隨著日前曝光的電影最新片段，影迷除了有幸見到斯克魯爾人（Skrull）轉化成人類的畫面外，還揭露了Captain Marvel是神盾局首個超級英雄。 在《Marvel隊長》中，飾演神盾局特工Nick Fury的森姆積遜（Samuel L. Jackson）日前接受外國傳媒訪問時連還劇透，除了踢爆電影將探討Nick Fury如何變成「單眼佬」外，還透露電影將向影迷重新介紹宇宙魔方（Tesseract）。

《Marvel隊長》將揭開神盾局特工Nick Fury如何成為「單眼佬」之謎。（劇照）

由貝兒娜森（Brie Larson）、祖狄羅（Jude Law）及森姆積遜主演，Anna Boden及Ryan Fleck聯合執導的《Marvel隊長》，據了解，故事背景設定在1995年，影迷可以在首條《Marvel隊長》預告及流出的劇照中見到，由森姆積遜飾演的Nick Fury後生版，當時他仍然未成為「單眼佬」，兼只是神盾局特工一名。森姆積遜在接受外國傳媒Entertainment Tonight訪問時證實，《Marvel隊長》將涉及Nick Fury的起源故事，包括他的家庭生活、過去的軍事經歷，及他如何失去一隻眼睛：「你會看到Nick Fury眼睛如何發生事故。」

《Marvel隊長》將重新向影迷介紹宇宙魔方。（劇照）

除了探討Nick Fury如何失去一隻眼外，森姆積遜還透露宇宙魔方將出現在電影中，疑似暗示宇宙魔方就是往後魁隆襲地球的一切起源：「似乎宇宙魔方是所有Marvel電影中恆常出現的事物。」追溯宇宙魔方首次出現是在《美國隊長：復仇者先鋒》（Captain America: The First Avenger），當時紅骷髏試圖透過宇宙魔方製造超級武器；而在《復仇者聯盟3：無限之戰》時，影迷終於了解到紅骷髏還透過宇宙魔方轉移到Vormir星球。這或將解釋為何超級英雄要誓死保護宇宙魔方；而反派要傾全國兵力把它搶過來。

Nick Fury親證Captain Marvel是MCU最強的角色之一。（劇照）

神盾局局長爆料疑似爆上癮，他續指出Captain Marvel能夠透過她本身的能力，從而實行時間旅行：「她幾乎是MCU最強的角色之一...我們在《復仇者聯盟3》看到，我們需要一個像魁隆一樣強大的角色。而在某些時候，我們會發現，Captain Marvel是多麼強大，以及她能做到的事。她是少數可以實行時間旅行技能的MCU角色。」相信這些劇透，只有一人可以做到，就是德高望重的神盾局局長，影迷準備迎接MCU最強超級英雄Captain Marvel！