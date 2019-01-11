【粽邪】台灣最恐怖真人「肉粽」事件　5人連環上吊死在同一橫樑

由廖士涵執導；夏于喬及鄒承恩主演的《粽邪》（The Rope Curse）終於來到香港。電影取材自台灣沿海一代傳統民俗送煞儀式「送肉粽」。送肉粽又名送煞及喫麵線，是一種民間迷信的傳統除煞儀式，相傳吊頸自殺的死者怨氣最重，有指由於他們陽壽未盡，所以「枉死者」需要找到替身，才能轉世。所以當時民間借「送肉粽」，即把死者上吊的繩索，連同祭品送到海邊火化，以達驅邪除煞之效及防止死者回來找替死鬼。 而在10年前，台灣就發生了被譽為是全台最恐的「彰化三合院事件送肉粽」事件。據當年舉行送肉粽的臥雲法師也坦言：「彰化員林這場送肉粽不是開玩笑，是真的。」

《粽邪》由夏于喬及鄒承恩主演，電影取材自台灣傳統民俗送煞儀式「送肉粽」。（劇照）

事件發生在10年前的晚上，據了解，當時一名姓黃的屋主將三合院租借給一名70歲姓李的男子，某天晚上，屋主探望李先生時，竟發現他無故在三合院庭中央位置躺臥，就在他扶起李先生時，黃屋主頓覺不對勁，發覺他全身冰冷冇力。豈料數星期後，黃屋主再探望李先生，竟發現他已經吊死在屋樑上，且沒有留下遺書。

「送肉粽」儀式透過法師或法會將繩索送到海邊燒掉，以達驅邪除煞之效。（劇照）

租客性情大變

當黃姓屋主簡單整理三合院後，曾成功多番租出，來來去去的租客，看似把這段恐怖經歷洗掉。可是，當一切恐怖事跡要被淡忘之際，一對夫妻進住後，三合院的詛咒又再次被打開。屋主表示，當時見丈夫為人有禮，但來了三合院住了一會，卻變得脾氣暴躁。據指，他時常在晚間喝酒，喝醉後回家打老婆，甚至開始對黃屋主不太友善。某天晚上，老婆離家出走後，丈夫就上吊自殺。

在《粽邪》中，由於鄒承恩飾演的家維為了儲錢跟夏于喬飾演的書儀結婚，於是家維決定冒險拍攝「送肉粽」儀式。（劇照）

+ 7 + 6 + 5

同一橫樑上吊

接下來的幾年間，竟接連再多三人上吊自殺。最詭異的是，這五位上吊者均選在同一間房間，同一條橫樑自殺身亡。當時黃姓屋主找來臥雲法師前來送肉粽，臥雲法師一進屋內，驚訝發現上吊的橫樑竟然存在：「之前來處理的法師，怎麼沒有把這一根橫樑鋸掉！」原來不是法師沒有鋸掉，而是黃屋主一一否決了法師的提議，當中包括臥雲法師。



除了橫樑外，當時臥雲法師發現三合院內的竹林有古怪。當他走入竹林間，行得愈入身體愈不舒服，甚至有透不到氣的感覺，於是他叫黃屋主把竹林砍掉。沒料到，眼前的一切把大家嚇得措手不及。據臥雲法師表示，竹林被砍掉一半時，竟發現多條打結圓圈麻繩，後來才發現，原來那片竹林自明末清初開始，就有許多人到裏面自殺，於是怨氣愈來愈多。最後，臥雲法師按照傳統，從竹林內找到「5條麻繩」拿去送肉粽，送到海邊燒掉，化解冤魂的怨氣。或者由於連續出現的靈異事件，黃屋主也遵照臥雲法師的建議，把整間三合院剷平，自此就再沒有傳出新的靈異事件。